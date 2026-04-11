Pronto a tornare in scena il Gruppo teatrale 'Amici del Sorriso'

Dopo il successo travolgente delle ultime stagioni, che dal 2023 hanno fatto registrare il “tutto esaurito” a ogni replica, il Gruppo teatrale “Amici del Sorriso” torna finalmente in scena. Per la stagione 2026, la compagnia sansalvese propone un nuovo appuntamento con la comicità pura: ”Chèll di lu quort’ abbàlle “.
La trama ruota attorno alle vicissitudini di una famiglia numerosa — ben sei persone — costretta a convivere sotto lo stesso tetto tra mille difficoltà. L’equilibrio domestico, già precario, precipita definitivamente con la scomparsa della cara zia, la cui pensione rappresentava l’unica vera ancora di salvezza economica per tutti.
Da questa premessa nasce un vortice di situazioni paradossali: tra sprazzi di malavita, una buona dose di ignoranza, black-out improvvisi del nonno, equivoci esilaranti e gravidanze inaspettate, la storia si tinge anche di “giallo”, trascinando lo spettatore in un ritmo incalzante dove la risata è assicurata, ma non mancano i colpi di scena.
La direzione artistica è affidata alla consolidata esperienza del duo Nicola Civitarese e Felice Tomeo, che curano una regia dinamica capace di esaltare la verve comica del gruppo. Sul palco vedremo alternarsi: Felice Tomeo, Francesca Ciccotosto, Mario Torricella, Nicola Civitarese, Erminio Cardarella, Carmen Di Vito, Roberto Lamelza, Angelo Di Bartolomeo, Lara Franceschini.
Le rappresentazioni si terranno per tutto il mese di maggio, dal 3 al 31, nella cornice della Sala Teatro presso il Centro Culturale “Aldo Moro” di San Salvo.
Data l’altissima affluenza prevista e il trend dei sold-out degli anni passati, si consiglia vivamente la prenotazione anticipata.
I posti si possono prenotare da sabato 18 aprile presso i locali di Via Roma n. 48 a San Salvo .
Non perdete l’occasione di vivere una serata all’insegna del divertimento e della tradizione teatrale locale. Gli “Amici del Sorriso” vi aspettano per ridere insieme della vita, dei suoi guai e delle sue incredibili sorprese.
Contatti: Gruppo Teatrale Amici del Sorriso San Salvo