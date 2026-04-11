BTS San Salvo e Avis: una partnership allâ€™insegna dei valori

La societÃ sportiva BTS San Salvo Ã¨ orgogliosa di annunciare e valorizzare la collaborazione con lâ€™Avis San Salvo, una realtÃ fondamentale del territorio impegnata nella promozione della donazione e della solidarietÃ .

Questa partnership rappresenta molto piÃ¹ di una semplice sponsorizzazione: Ã¨ una vera condivisione di valori. Spirito di squadra, altruismo, responsabilitÃ e attenzione verso gli altri sono principi che accomunano il mondo dello sport e quello del volontariato, e che ogni giorno cerchiamo di trasmettere alle nostre atlete.

Le squadre Under 14, Under 16, Under 18 e Terza Divisione scendono in campo portando con orgoglio il nome di Avis San Salvo sulle proprie divise, diventando ambasciatrici di un messaggio importante anche fuori dal campo di gioco.

Â«Per noi Ã¨ motivo di grande soddisfazione â€“ sottolinea in una la dirigenza BTS San Salvo â€“ poter affiancare il nostro percorso sportivo a quello di una realtÃ come Avis. Crediamo fortemente nel valore educativo dello sport e nella responsabilitÃ di contribuire alla crescita non solo sportiva, ma anche umana delle nostre ragazzeÂ».

La BTS San Salvo ringrazia il sodalizio dei donatori di sangue per la fiducia e il sostegno, con lâ€™impegno di continuare a rappresentarne i valori in ogni allenamento e in ogni partita.

