Krisha Skies e "La ragazza colibrÃ¬", la scrittrice vastese presenta il suo romanzo

VenerdÃ¬ 10 aprile, nella cornice della Biblioteca regionale APC di via Michetti a Vasto, come da programma si Ã¨ svolto l'incontro con la scrittrice vastese Krisha Skies per la presentazione del suo romanzo "La ragazza colibrÃ¬", edito dalla casa editrice Salani.

La professoressa Rossella Cioppi ha letto alcuni passi del libro dialogando con l'autrice e stimolando la curiositÃ e l'interesse dei presenti.

L'evento, che si Ã¨ svolto con la collaborazione della Nuova Libreria di Vasto, Ã¨ stato impreziosito dall'accompagnamento musicale di un artista dai mille talenti, il prof. Orlando Raspa, e onorato dalla presenza dell'assessore alla cultura del Comune di Vasto, Nicola Della Gatta.

La presentazione si Ã¨ conclusa con un momento dedicato al firmacopie, durante il quale l'autrice ha salutato i suoi lettori.