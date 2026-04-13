'Luci' sul progetto di Alfabetizzazione Orchestrale “Musica in Crescendo"

È stato presentato nei giorni scorsi, nell'aula consiliare del Comune di San Salvo, il progetto di Alfabetizzazione orchestrale “Musica in Crescendo”, iniziativa educativa e culturale rivolta a bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni che mira a promuovere la pratica musicale d’insieme come strumento di crescita personale, sociale e culturale.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti istituzionali del sindaco Emanuela De Nicolis, che ha sottolineato il valore profondo della musica come linguaggio universale capace di unire le persone e creare comunità.

«La musica – ha dichiarato il primo cittadino – è uno degli strumenti più potenti di crescita culturale e personale per i nostri giovani. Progetti come questo dimostrano come l’arte possa diventare un vero motore di inclusione, dialogo e sviluppo umano. È per noi motivo di orgoglio poter collaborare ancora una volta con una realtà come l’Orchestra giovanile Musica in Crescendo, che da anni rappresenta un punto di riferimento culturale nel nostro territorio e che continua a offrire opportunità concrete ai ragazzi e alle famiglie».

uccessivamente è intervenuta Maria Aurelia Del Casale, vicepresidente dell'associazione e direttrice artistica, insieme a Maria Teresa Antonini, di questa edizione del Progetto, che ha illustrato gli obiettivi e la struttura dell’iniziativa. «Il progetto di alfabetizzazione orchestrale nasce dall’idea che la musica d’insieme possa diventare uno spazio educativo e comunitario – ha spiegato Del Casale –. L’orchestra non è solo un luogo in cui si impara a suonare uno strumento, ma una vera comunità in cui i ragazzi imparano a collaborare, ascoltarsi e crescere insieme. Negli anni abbiamo visto come questo percorso riesca a creare legami, sviluppare senso di appartenenza e offrire ai giovani opportunità culturali e formative di alto livello».

Il progetto si ispira ai principi del Sistema delle Orchestre Giovanili e Infantili, secondo cui la pratica orchestrale diventa un vero strumento di sviluppo umano e sociale. I partecipanti saranno suddivisi in due gruppi: Orchestra Kids (7-10 anni) e Orchestra Young (11-17 anni), con un percorso educativo basato su partecipazione, responsabilità e continuità.

Un elemento centrale è la collaborazione con la scuola. A tal proposito è intervenuta Annarosa Costantini, dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo “Mattioli – D’Acquisto”, che ospiterà le attività. “L’Istituto Omnicomprensivo, per visione aperto al territorio e alla collaborazione tra istituzioni educative, riconosce il grande valore delle associazioni musicali, per la crescita culturale della nostra città. Pensiamo che l’educazione musicale rivesta un ruolo fondamentale nello sviluppo armonico della persona e nella crescita dei giovani, tanto che nella nostra Scuola Secondaria di Primo Grado ‘Salvo D’Acquisto’ da decenni è attivo il percorso ad indirizzo musicale, che costituisce un’eccellenza con i suoi corsi gratuiti di strumento e la sua orchestra.

La Scuola primaria “Filomena Delli Castelli”, in via Melvin Jones, ospiterà le attività dell’associazione Musica in crescendo nell’ottica della collaborazione e della creazione di una filiera musicale verticale ed inclusiva, che possa coinvolgere tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo per arricchire la formazione e la sensibilità musicale dei nostri bambini e dei nostri giovani.

Presente alla conferenza anche il direttore d’orchestra Angelo Lalla, membro del direttivo dell’associazione, che ha evidenziato il valore educativo della pratica orchestrale.

«La lezione di orchestra – ha spiegato Lalla – è un momento straordinario di formazione. Suonare insieme significa imparare ad ascoltare gli altri, rispettare i tempi, collaborare per raggiungere un obiettivo comune. In particolare Musica in crescendo rappresenta un progetto storicamente solido, con la nostra visione educativa Ogni musicista cresce non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano e relazionale. L’orchestra diventa così una vera palestra di vita, dove si sviluppano senso di responsabilità, disciplina e spirito di squadra».

A chiudere gli interventi sono stati l'assessore alle Politiche sociali Gianmarco Travaglini e Maria Travaglini, consigliere delegata alla Cultura, che hanno ribadito l’importanza dell’iniziativa per la comunità. «Sostenere progetti come Musica in Crescendo – hanno dichiarato – significa investire concretamente nella crescita culturale e sociale dei nostri ragazzi. La musica rappresenta uno straordinario strumento di inclusione e di sviluppo delle capacità personali. Attraverso la pratica orchestrale si costruiscono relazioni, si rafforza il senso di comunità e si offrono ai giovani opportunità educative preziose».

Presenti anche i membri del direttivo Gianluca Fanelli, Luigi Desiderio (che è anche uno dei docenti), Pietro Fortunato e Riccardo Ramundi che hanno portato la loro testimonianza sulla validità di Musica in Crescendo.

Il progetto prevede incontri mensili intensivi guidati dal maestro Angelo Lalla con la collaborazione di docenti delle sezioni archi e fiati e culminerà, come da tradizione, in momenti di condivisione musicale e culturale aperti alla comunità.

L’iniziativa conferma ancora una volta il ruolo di Musica in Crescendo come importante presidio culturale del territorio e come laboratorio educativo capace di coniugare arte, formazione e partecipazione sociale.