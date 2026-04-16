“Alzo gli occhi verso i monti, la salita che mi umanizza”, l'incontro con Don Domenico Spagnoli

Un invito a guardare in alto, verso i monti. La salita come simbolo non solo di fatica ma di perseveranza e ricerca che diventa occasione di crescita interiore e di riscoperta dell’essenziale. Guardare verso i monti diventa così un’immagine potente del cammino dell’uomo, chiamato a confrontarsi con i propri limiti e a orientarsi verso orizzonti più alti.

È questo il cuore dell’incontro “Alzo gli occhi verso i monti, la salita che umanizza” promosso dal Club Alpino Italiano Sezione di Vasto, un momento di riflessione e condivisione dedicato al valore umano e spirituale del cammino. Spiritualità intesa in senso ampio, non solo in senso strettamente religioso, spiritualità intesa come sentire di far parte di qualcosa di più grande di noi.

L’iniziativa vuole offrire ai partecipanti uno spazio di ascolto e dialogo, nel quale il riferimento ai monti diventa metafora del percorso personale e collettivo verso una maggiore umanità.

Relatore Don Domenico Spagnoli, Parroco della Chiesa di Santa Maria Maggiore, appassionato anche lui di montagna. Don Domenico, partendo dalla sua esperienza del camminare lungo i sentieri verso la vetta, ci accompagnerà in una riflessione sul valore umano e spirituale della salita: luogo di incontro con se stessi, con la natura e, per chi ha fede, con Dio.

L’appuntamento è per sabato 18 aprile alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze della sede CAI di Vasto in Via delle Cisterne, 4.

Ingresso libero.