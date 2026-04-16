Concorso nazionale 'Voci nell'aria', in trionfo il Coro Polifonico di Voci Bianche della 'Paolucci' di Vasto

Si è conclusa con la vittoria entusiasmante la trasferta romana del Coro Polifonico di Voci Bianche della Scuola Secondaria di Primo Grado "R. Paolucci" di Vasto.

I giovani coristi della 'Paolucciì si sono aggiudicati il prestigioso Primo Premio Assoluto nell'ambito del 7° Concorso Nazionale per Cori "Voci nell'Aria", organizzato dall'Associazione Musicale e Culturale "Sette Note Romane".

"Un’emozione indescrivibile - si legge in una nota della scuola vastese - ha riempito il Teatro dell'IC Nino Rota di Roma. Il Coro Polifonico di Voci Bianche della Scuola Secondaria di Primo Grado "R. Paolucci" di Vasto ha incantato la giuria. grazie alla direzione del Maestro Luciano Ricotta che ha guidato il coro con la consueta maestria e passione.

Fondamentale l'apporto del Maestro Domenico D'Annunzio, il cui accompagnamento pianistico ha dato profondità all'intera esibizione".

La Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Eufrasia Fonzo, ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Sono felicissima. Questo traguardo non è solo un premio artistico, ma la prova tangibile di come la nostra scuola sappia coltivare il talento e l'impegno. È il coronamento di un percorso di buone pratiche di insegnamento che mette la musica al centro della crescita dei ragazzi. Un plauso ai docenti e ai nostri meravigliosi alunni: hanno reso orgogliosa tutta la città di Vasto.”