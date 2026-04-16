"A proposito di donne. Storie di donne che hanno qualcosa da raccontare..."

A proposito di donne. Storie di donne che hanno qualcosa da raccontareâ€¦
Lâ€™Assessorato alla Cultura del Comune di San Salvo patrocina un intenso spettacolo teatrale dedicato alle storie, alle vite e alle battaglie di donne straordinarie che hanno lasciato un segno nella storia e nella societÃ . Uno spettacolo scritto e diretto da Mauro Monni. Produzione Associazione Culturale SINE QUA NON.
Sul palco prenderanno vita le storie di figure femminili indimenticabili, tra cui: Alda Merini, Anna Magnani, Contessa di Castiglione, Sofia Corradi, Dalida, Franca Viola, Francesca Morvillo, Irina Maliarenko, Jeanne HÃ©buterne, Lady Diana Spencer, Leonarda Cianciulli, le Madri di Plaza de Mayo, Margherita Hack, Mia Martini, Rosa Parks, Tina Turner e molte altre.
Date dello spettacolo
Sabato 18 aprile â€“ ore 21:00
Domenica 19 aprile â€“ ore 17:00
Auditorium Centro culturale Aldo Moro
Strada Istonia, 2 â€“ San Salvo (CH)
Ingresso: â‚¬13
Info e prenotazioni: 335 360902
Prenotazione consigliatissima
Uno spettacolo emozionante in collaborazione con Dafne che attraversa storie di coraggio, talento e libertÃ femminile.
Vi aspettiamo per condividere insieme una serata di teatro e memoria.