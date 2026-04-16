Partecipa a IlTrigno.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

"A proposito di donne. Storie di donne che hanno qualcosa da raccontare..."

redazione
Appuntamenti
Condividi su:
A proposito di donne. Storie di donne che hanno qualcosa da raccontareâ€¦
 
Lâ€™Assessorato alla Cultura del Comune di San Salvo patrocina un intenso spettacolo teatrale dedicato alle storie, alle vite e alle battaglie di donne straordinarie che hanno lasciato un segno nella storia e nella societÃ . Uno spettacolo scritto e diretto da Mauro Monni. Produzione Associazione Culturale SINE QUA NON.
 
Sul palco prenderanno vita le storie di figure femminili indimenticabili, tra cui: Alda Merini, Anna Magnani, Contessa di Castiglione, Sofia Corradi, Dalida, Franca Viola, Francesca Morvillo, Irina Maliarenko, Jeanne HÃ©buterne, Lady Diana Spencer, Leonarda Cianciulli, le Madri di Plaza de Mayo, Margherita Hack, Mia Martini, Rosa Parks, Tina Turner e molte altre.
 
Date dello spettacolo
Sabato 18 aprile â€“ ore 21:00
 
Domenica 19 aprile â€“ ore 17:00
 
Auditorium Centro culturale Aldo Moro
Strada Istonia, 2 â€“ San Salvo (CH)
 
Ingresso: â‚¬13
Info e prenotazioni: 335 360902
 
Prenotazione consigliatissima
Uno spettacolo emozionante in collaborazione con Dafne che attraversa storie di coraggio, talento e libertÃ  femminile.
 
Vi aspettiamo per condividere insieme una serata di teatro e memoria.
Condividi su:

Seguici su Facebook