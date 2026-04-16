Al via a Vasto il “Seminario di Vita Nuova”, un cammino di fede e rinascita spirituale

La Comunità “Maranathà” del Rinnovamento nello Spirito Santo di Vasto annuncia l’inizio del Seminario di Vita Nuova, un percorso di evangelizzazione e riscoperta della fede che si terrà presso il Santuario Maria Santissima Incoronata.

Il ciclo di incontri, ispirato dal versetto biblico di Geremia 18,2 (“Àlzati e scendi nella bottega del vasaio; là ti farò udire la mia parola”), si propone come un’opportunità di crescita interiore e di incontro personale con l’amore di Dio.

Perché partecipare? (Anche se non frequenti la Chiesa)

Se stai leggendo questo volantino e pensi: “Non fa per me, io non vado a messa” o “Sono troppo lontano da queste cose”, ecco 3 motivi per cui dovresti farci un salto comunque:

1. Una pausa dal “caos” mentale

Viviamo in un mondo che ci chiede di essere sempre performanti, veloci e perfetti. Questi incontri offrono l’esatto opposto: un’ora di tempo per fermarsi, respirare e guardarsi dentro senza giudizio. È un investimento sul proprio benessere interiore, prima ancora che religioso.

2. Non è un corso teorico, ma un’esperienza

Spesso la religione viene vista come un insieme di regole o nozioni da imparare. Il “Seminario di Vita Nuova” è strutturato per essere un percorso emotivo e relazionale. Non si va per “studiare” Dio, ma per provare a sentire se esiste una forza (lo Spirito) capace di dare un colore diverso alla propria quotidianità, ai problemi e alle gioie.

3. Il valore della comunità (Contro la solitudine)

In una società sempre più digitale e isolata, scoprire un gruppo di persone che si riunisce per condividere speranze e fragilità è una rarità. Anche per chi è in cerca o ha dei dubbi, il confronto con gli altri in un clima di accoglienza può essere la scintilla per ritrovare entusiasmo e nuove prospettive sulla propria vita.

Il programma degli incontri

Il seminario si articola in una serie di appuntamenti settimanali, tutti con inizio alle ore 21:00, suddivisi in due fasi principali:

1. Il cuore del seminario (Aprile – Maggio):

10 Aprile: Pre-seminario

Pre-seminario 17 Aprile: L’amore di Dio

L’amore di Dio 24 Aprile: Peccato e conversione

Peccato e conversione 8 Maggio: Gesù Salvatore e Signore

Gesù Salvatore e Signore 15 Maggio: Spirito Santo e vita nuova

Spirito Santo e vita nuova 22 Maggio: I carismi

I carismi 29 Maggio: Penitenziale

Penitenziale 31 Maggio: Preghiera per una nuova effusione dello Spirito Santo

2. Percorso post-seminario (Giugno):

5 Giugno: Fede e trasformazione in Cristo

Fede e trasformazione in Cristo 12 Giugno: Chiesa e comunità

Chiesa e comunità 19 Giugno: Discepolato

Informazioni Utili

Gli incontri sono aperti a tutti coloro che desiderano approfondire la propria spiritualità o che sono alla ricerca di un nuovo slancio nella propria vita di fede.