Al via a Vasto il “Seminario di Vita Nuova”, un cammino di fede e rinascita spirituale

La Comunità “Maranathà” del Rinnovamento nello Spirito Santo di Vasto annuncia l’inizio del Seminario di Vita Nuova, un percorso di evangelizzazione e riscoperta della fede che si terrà presso il Santuario Maria Santissima Incoronata.
Il ciclo di incontri, ispirato dal versetto biblico di Geremia 18,2 (“Àlzati e scendi nella bottega del vasaio; là ti farò udire la mia parola”), si propone come un’opportunità di crescita interiore e di incontro personale con l’amore di Dio.
Perché partecipare? (Anche se non frequenti la Chiesa)
Se stai leggendo questo volantino e pensi: “Non fa per me, io non vado a messa” o “Sono troppo lontano da queste cose”, ecco 3 motivi per cui dovresti farci un salto comunque:
1. Una pausa dal “caos” mentale
Viviamo in un mondo che ci chiede di essere sempre performanti, veloci e perfetti. Questi incontri offrono l’esatto opposto: un’ora di tempo per fermarsi, respirare e guardarsi dentro senza giudizio. È un investimento sul proprio benessere interiore, prima ancora che religioso.
2. Non è un corso teorico, ma un’esperienza
Spesso la religione viene vista come un insieme di regole o nozioni da imparare. Il “Seminario di Vita Nuova” è strutturato per essere un percorso emotivo e relazionale. Non si va per “studiare” Dio, ma per provare a sentire se esiste una forza (lo Spirito) capace di dare un colore diverso alla propria quotidianità, ai problemi e alle gioie.
3. Il valore della comunità (Contro la solitudine)
In una società sempre più digitale e isolata, scoprire un gruppo di persone che si riunisce per condividere speranze e fragilità è una rarità. Anche per chi è in cerca o ha dei dubbi, il confronto con gli altri in un clima di accoglienza può essere la scintilla per ritrovare entusiasmo e nuove prospettive sulla propria vita.
Il programma degli incontri
Il seminario si articola in una serie di appuntamenti settimanali, tutti con inizio alle ore 21:00, suddivisi in due fasi principali:
1. Il cuore del seminario (Aprile – Maggio):
- 10 Aprile: Pre-seminario
- 17 Aprile: L’amore di Dio
- 24 Aprile: Peccato e conversione
- 8 Maggio: Gesù Salvatore e Signore
- 15 Maggio: Spirito Santo e vita nuova
- 22 Maggio: I carismi
- 29 Maggio: Penitenziale
- 31 Maggio: Preghiera per una nuova effusione dello Spirito Santo
2. Percorso post-seminario (Giugno):
- 5 Giugno: Fede e trasformazione in Cristo
- 12 Giugno: Chiesa e comunità
- 19 Giugno: Discepolato
Informazioni Utili
Gli incontri sono aperti a tutti coloro che desiderano approfondire la propria spiritualità o che sono alla ricerca di un nuovo slancio nella propria vita di fede.
- Luogo: Santuario Maria Ss. Incoronata – Vasto
- Orario: Ore 21:00
- Contatti per info: Maria Luisa – 388-4246970