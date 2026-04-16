'Libere di.... Vivere', su RaiPlay il docufilm di Stefania Pascali

Il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis e l’Amministrazione comunale esprimono le più vive congratulazioni a Stefania Pascali per il prestigioso traguardo raggiunto: il docufilm “Libere di… VIVERE”, di cui è protagonista e attiva promotrice sul territorio, sarà disponibile dal 18 aprile su RaiPlay.

Un risultato importante che dà ulteriore visibilità a un progetto di grande valore sociale, dedicato al tema della violenza economica e alla promozione dell’educazione finanziaria e dell’indipendenza delle donne, questioni fondamentali per costruire una società più consapevole, libera e inclusiva.

Stefania Pascali si è distinta negli ultimi anni anche nella nostra città per il suo impegno nel sociale e nella promozione di percorsi educativi e culturali. Nel 2024, insieme a Luigi Cilli, attraverso l’associazione Creati-vita, ha avviato a San Salvo il progetto “PUMM per un mondo migliore”, un’iniziativa rivolta ai più giovani con attività gratuite finalizzate all’inclusione e al contrasto della dispersione scolastica.

Il progetto ha coinvolto numerosi ragazzi del territorio, offrendo loro opportunità di espressione attraverso l’arte e momenti di crescita personale, aiutandoli a scoprire passioni e talenti che potranno diventare, un domani, anche percorsi professionali. L’arte, infatti, rappresenta uno strumento prezioso per sviluppare empatia, sensibilità e attenzione verso gli altri.

La presenza di Stefania Pascali nel docufilm e la diffusione dell’opera su una piattaforma nazionale come RaiPlay rappresentano motivo di orgoglio per la nostra comunità, che ha avuto modo di conoscere e apprezzare il suo impegno concreto nel promuovere valori di partecipazione, consapevolezza e solidarietà.

A Stefania Pascali vanno i migliori auguri del sindaco e di tutta l’Amministrazione comunale per questo importante riconoscimento e per i futuri progetti che continueranno a portare avanti iniziative di valore sociale e culturale.