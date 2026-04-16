Festa di San Vitale Martire a San Salvo, ecco il programma

“Pur vivendo un tempo di crisi economica e delle tante guerre presenti nel mondo, aggravato dalle frame e dalla grande quantità d'acqua che ha colpito la nostra regione, non possiamo sminuire la Festa di San Vitale, anche se l'attenzione dobbiamo spostarla più verso ciò che è necessario e tralasciando il superfluo. Cristo, anche oggi è presente ed agisce in mezzo a noi, ma tante volte siamo carenti nella fede, ma se cresce in tutti la consapevolezza che l'Amore di Dio ci ha salvati e la devozione a San Vitale Patrono della nostra San Salvo, risvegli in noi la consapevolezza di questa verità e l'attenzione all'altro ci porti a vivere la solidarietà e l'aiuto anche a chi è nel bisogno”.

Sabato 18 aprile:

Ore 8.30: Sfilata dei cavalli e trattori con le Some con partenza da Via Tobagi;

Ore 12 (Scuola Elementare De Vito): Le Sagnitelle;

Ore 18.30: Inizio Novena a San Vitale;

Lunedì 27 aprile:

Ore 17: Benedizione dei Taralli (via Roma, 9);

Ore 21.30 P.za Papa Giovanni XXIII: Eclipse - Pink Floyd Tribute;

Martedì 28 aprile:

Ore 8.30: Sfilata dei trattori con le Some con partenza da via Montenero (largo campetto “Mennea”);

Ore 10.30: Rievocazione dell'arrivo delle reliquie;

Ore 11: S. Messa (p.za San Vitale);

Ore 18: Processione e Santa Messa;

Ore 21.30: P.za Papa Giovanni XXIII: Bailando Los Locos;

Ore 23.30: Fuochi Pirotecnici;

Domenica 3 maggio:

Ore 19: Santa Messa e Processione

Gli spettacoli musicali si terranno in Piazza Papa Giovanni XXIII.

A cura del parroco don Raimondo Artese e dek Comitato Feste San Vitale 2026 che ringraziamo quanti hanno contribuito alla buona riuscita della festa.