Aragon Spartans Tennistavolo Vasto, ultimo atto per la promozione in Serie A2

Sabato 18 aprile, in casa, la capolista Aragon Spartan Tennistavolo Vasto proverÃ a conquistarsi l'accesso nella Serie A2 contro la seconda in classifica TT Germaine Lecocq Fsc Curatolo Marsala.

L'occasione Ã¨ di quelle importanti, la posta in gioco assolutamente alta.

Potrebbe rappresentare una giornata storica per il tennistavolo vastese che, tra le proprie mura, vuole conquistarsi un posto nella Serie A del tennistavolo nazionale.

La gara Ã¨ difficile e si disputa tra le due pretendenti al trono, prima e seconda nella classifica generale che aspirano entrambe all'ambito premio, per il quale, al team vastese, potrebbe risultare sufficiente anche un risultato sfavorevole contenuto, vista la vittoria per 5 a 3 ottenuta nello scontro diretto dell'andata a Marsala, lo scorso 21 dicembre.

Ma il quartetto formato da Alessandro Di Marino, Attilio Serti, Federico Antenucci e JosÃ¨ Guillot vuole la nona vittoria consecutiva per confermare la superioritÃ con la quale ha condotto questo campionato di B1.

Capitan Alessandro Santoro promette gare al cardiopalma e per questo chiama a raccolta gli sportivi vastesi per sostenere questa squadra che tanto sta facendo per portare il tennistavolo cittadino ai massimi livelli. L'appuntamento Ã¨ per le ore 18,00 di sabato al Palazzetto "Ex Salesiani" in via Santa Caterina da Siena a Vasto.