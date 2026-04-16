'Le cicatrici dell'anima nelle relazioni tossiche', a Vasto un confronto tra diritto e psicologia

A Vasto, presso il Tribunale cittadino, si terrà il corso di alta formazione “Le cicatrici dell’anima nelle relazioni tossiche – tra diritto e psicologia”, un’iniziativa che affronta in chiave interdisciplinare uno dei temi più complessi e attuali della società contemporanea: le dinamiche relazionali disfunzionali e i loro effetti sul piano giuridico e psicologico.

L’evento, articolato nelle giornate del 17 e 18 aprile e dell’8 e 9 maggio, è promosso da Cammino – Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie, sede territoriale di Vasto, presieduta dall’avvocato Giuseppina Fabretti, che curerà anche la moderazione dell’apertura dei lavori insieme ai saluti istituzionali delle autorità giudiziarie locali.

Il corso si sviluppa in quattro sessioni tematiche che vedranno la partecipazione di autorevoli relatori. Nella prima sessione interverranno la prof.ssa Cristina Verrocchio, psicologa forense e docente di Psicologia Clinica, e l’avv. Maria Giovanna Ruo, presidente emerita di Cammino, che affronteranno il tema del ruolo dei minori nei contesti giudiziari e dell’impatto della conflittualità genitoriale sulla loro crescita.

La seconda sessione vedrà gli interventi dell’avv. Ersilia Trotta, componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno e docente di diritto di famiglia, del dott. Ugo Sabatini, neuropsichiatra infantile e psicoanalista, e del dott. Fabrizio Pasquale, magistrato presso il Tribunale di Vasto, con un focus sul rapporto tra abuso emotivo e tutela legale, sull’affidamento condiviso e sulle conseguenze della conflittualità tra coniugi.

La terza giornata sarà dedicata al tema della violenza e vedrà la partecipazione del dott. Alberto Liguori, Procuratore della Repubblica di Civitavecchia, e della dott.ssa Gabriella Marano, psicologa clinica e criminologa, che approfondiranno rispettivamente gli aspetti investigativi legati al femminicidio e le dinamiche della violenza assistita sui minori.

Nel quarto e ultimo incontro interverrà l’avv. Carolina Ferro, presidente nazionale di Cammino, insieme alla dott.ssa Simonetta Cappanetti, psicologa giuridica e psicoterapeuta, per affrontare il tema dell’affidamento condiviso nelle situazioni di alta conflittualità e i risvolti psicologici dell’abuso nella coppia.

Uno degli elementi distintivi dell’iniziativa è il dialogo tra diverse professionalità, con la partecipazione di magistrati, avvocati, psicologi e consulenti tecnici, al fine di fornire strumenti concreti agli operatori del settore e promuovere una maggiore consapevolezza sociale. A chiudere il corso sarà l’intervento dell’avv. Alessandra De Febis, Garante per l’Infanzia della Regione Abruzzo, a testimonianza dell’importanza istituzionale dell’evento.

Il corso rappresenta dunque non solo un’importante occasione di aggiornamento professionale, ma anche un momento di riflessione e sensibilizzazione su fenomeni spesso invisibili ma profondamente radicati, in cui le “cicatrici dell’anima” diventano simbolo di un disagio che richiede attenzione, competenza e collaborazione tra discipline diverse.