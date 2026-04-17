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Al via la lavorazione delle Sagnitelle e dei Taralli in onore di San Vitale a San Salvo

Stanno per entrare nel vivo le celebrazioni in onore del Santo Patrono

Tradizioni
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Con l'avvicinarsi delle celebrazioni in onore del Santo Patrono, San Vitale Martire, la comunitÃ  sansalvese si mobilitÃ  per rinnovare i riti della tradizione gastronomia devozionale.

Il parroco don Raimondo Artese e il Comitato Feste San Vitale 2026 unitamente all'intera Parrocchia San Giuseppe invitano le donne e i tanti volontari a partecipare alla preparazione delle tipiche Sagnitelle e dei Taralli in onore di San Vitale.

La palestra di Via De Vito, per l'occasione, sarÃ  adibita in un grande laboratorio artigianale a cielo aperto.  E' un appuntamento che va oltre la semplice preparazione culinaria: Ã¨ un momento di aggregazione, fede e trasmissione di saperi tra generazioni.

Questo il calendario degli appuntamenti

Preparazione delle Sagnitelle:

VenerdÃ¬ 17 aprile - Inizio dalle ore 14.30;

Sabato 18 aprile - Lavorazione dalle ore 8 alle 12;

Preparazione dei Taralli di San Vitale:

MartedÃ¬ 21 aprile - Dalle ore 8 alle ore 16;

Mercoledi 22 aprile - Dalle ore 8 alle 16;

GiovedÃ¬ 23 aprile - Dalle ore 8 alle 12.

Immagine in copertina a cura di Simone Colameo

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