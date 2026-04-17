Al via la lavorazione delle Sagnitelle e dei Taralli in onore di San Vitale a San Salvo

Con l'avvicinarsi delle celebrazioni in onore del Santo Patrono, San Vitale Martire, la comunitÃ sansalvese si mobilitÃ per rinnovare i riti della tradizione gastronomia devozionale.
Il parroco don Raimondo Artese e il Comitato Feste San Vitale 2026 unitamente all'intera Parrocchia San Giuseppe invitano le donne e i tanti volontari a partecipare alla preparazione delle tipiche Sagnitelle e dei Taralli in onore di San Vitale.
La palestra di Via De Vito, per l'occasione, sarÃ adibita in un grande laboratorio artigianale a cielo aperto. E' un appuntamento che va oltre la semplice preparazione culinaria: Ã¨ un momento di aggregazione, fede e trasmissione di saperi tra generazioni.
Questo il calendario degli appuntamenti
Preparazione delle Sagnitelle:
VenerdÃ¬ 17 aprile - Inizio dalle ore 14.30;
Sabato 18 aprile - Lavorazione dalle ore 8 alle 12;
Preparazione dei Taralli di San Vitale:
MartedÃ¬ 21 aprile - Dalle ore 8 alle ore 16;
Mercoledi 22 aprile - Dalle ore 8 alle 16;
GiovedÃ¬ 23 aprile - Dalle ore 8 alle 12.
Immagine in copertina a cura di Simone Colameo