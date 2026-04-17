'Palizzi-Mattei' di Vasto protagonista con ori e podi ai Giochi della GioventÃ¹

Ai Giochi della GioventÃ¹, lâ€™Istituto â€˜Palizzi-Matteiâ€™ di Vasto si Ã¨ distinto come uno dei principali protagonisti, conquistando risultati di grande rilievo in diverse discipline sportive a livello provinciale.

Particolarmente significativo Ã¨ stato il trionfo nella pallavolo femminile, dove la squadra dellâ€™istituto ha dimostrato determinazione, spirito di squadra ed eccellenti capacitÃ tecniche, riuscendo a imporsi sulle avversarie con prestazioni solide e convincenti. Un successo che premia lâ€™impegno e la dedizione delle atlete.

Ottimi risultati sono arrivati anche dal nuoto, disciplina in cui il â€˜Palizzi-Matteiâ€™ ha messo in luce numerosi talenti. Il bottino complessivo Ã¨ di due primi posti, un secondo posto e due terzi posti nelle varie categorie. Le gare hanno evidenziato non solo la preparazione atletica degli studenti, ma anche la loro capacitÃ di affrontare la competizione con maturitÃ e concentrazione.

Questi risultati rappresentano motivo di grande orgoglio per lâ€™intera comunitÃ scolastica e, in particolare, per il Dipartimento di Scienze Motorie, sempre al passo con i tempi e capace di offrire agli studenti numerose esperienze sportive. Grande attenzione viene inoltre riservata alla valorizzazione del territorio, attraverso progetti consolidati che permettono ai ragazzi di avvicinarsi anche a sport meno praticati, come lo sci alpino, lo sci di fondo e la vela.

Un lavoro che vede premiati impegno, passione e spirito sportivo.

Ora lo sguardo Ã¨ rivolto al futuro, con nuove competizioni in programma in cui lâ€™Istituto sarÃ pronto a mettersi in luce, come biliardo, calcio a 5 e tennis.

Lo sport al â€˜Palizzi-Matteiâ€™ si conferma cosÃ¬ molto piÃ¹ di una semplice attivitÃ : Ã¨ una palestra di vita, dove si imparano il rispetto, il sacrificio e il valore del lavoro di squadra. Ãˆ da qui che nascono non solo risultati, ma anche le persone di domani.