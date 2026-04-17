Consiglio nazionale dei Commercialisti, conferma per Giovanna Greco

Giovanna Greco, iscritta all’Ordine territoriale dei Commercialisti di Vasto, è stata rieletta consigliere nazionale nelle elezioni che hanno visto la riconferma del presidente uscente, Elbano de Nuccio, alla guida della categoria. Per la Greco si tratta del secondo mandato consecutivo nel “parlamentino” della professione. Nella consiliatura 2022-2026 ha ricoperto il ruolo di segretario nazionale.

La lista “Direzione Chiara: Risultati, Competenza e Visione”, guidata da de Nuccio, ha prevalso con il 69,6% dei voti su quella denominata “Unione dei territori”, guidata da Claudio Siciliotti. Al voto hanno partecipato i quasi 1400 consiglieri dei 132 Ordini territoriali della professione. De Nuccio è il primo presidente nella storia della categoria eletto per un secondo mandato da quando, nel 2008, è nato l’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La proclamazione ufficiale dei risultati arriverà nei prossimi giorni, dopo che l’apposita commissione elettorale costituitasi presso il Ministero della Giustizia avrà effettuato lo scrutinio dei voti.

Con la lista de Nuccio sono stati eletti consiglieri nazionali, assieme a Giovanna Greco, anche Gian Luca Ancarani (Toscana), Cristina Bertinelli (Umbria), Aldo Campo (Sicilia), Rosa D’Angiolella (Campania), Fabrizio Escheri (Sicilia), Annalisa Francese (Piemonte), Gian Luca Galletti (Emilia Romagna), Gian Alberto Mangiante (Liguria), Michaela Marcarini (Lombardia), Cristina Marrone (Lazio), Vincenzo Moretta (Campania), David Moro (Veneto), Eustachio Quintano (Basilicata), Antonio Repaci (Calabria), Gabriela Savigni (Sardegna), Micaela Sette (Friuli Venezia Giulia), Liliana Smargiassi (Molise), Giuseppe Venneri (Puglia) e Roberto Vittori (Marche).

I consiglieri supplenti sono Camilla Zanichelli (Emilia-Romagna), Elisabetta Cremonini (Piemonte), Alessandro Cavani (Emilia-Romagna), Teresa Piscioneri (Lombardia) e Vittorio Postiglione (Puglia).

Tra i consiglieri sono dodici le riconferme e otto i nuovi ingressi. Nove le donne, una in più rispetto alla precedente consiliatura.