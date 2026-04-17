La sansalvese Melissa Monaco trionfa nella gara internazionale di nails

Ha fatto incetta di premi Melissa Monaco trionfando in Polonia nella gara internazionale di nails, la competizione in cui professionisti e studenti del settore unghie sfidano la loro creatività e precisione tecnica.

La giovane professionista di San Salvo ha gareggiato nella terza divisione ed ha conquistato il pubblico e la giuria con tecnica, precisione e creatività ottenendo il primo posto in Perfect Match, due secondi posti in Pink & White French Form Gel e Pink & White Form Gel e la terza piazza in Perfect Match Acrylic

L’evento è stato ospitato a Poznań e ha visto la partecipazione di numerosi esperti provenienti da tutta Europa, pronti a sfidarsi in diverse categorie tra gel e acrilico.

Un medagliere che parla chiaro e che conferma non solo l’altissimo livello tecnico raggiunto da Melissa Monaco, ma anche la capacità di competere e brillare in un contesto internazionale altamente competitivo.

“Le categorie affrontate richiedono precisione estrema, padronanza dei prodotti e senso estetico impeccabile. In particolare, le prove “Pink & White” rappresentano – spiega Melissa Monaco – una delle sfide più difficili nel settore, dove ogni dettaglio può fare la differenza. Questa straordinaria performance non è solo una vittoria personale, ma anche un motivo di orgoglio per il panorama nails italiano, sempre più riconosciuto a livello globale. Un successo costruito con passione, dedizione e continua formazione, che dimostra come il talento, quando è unito alla determinazione, possa portare a risultati davvero straordinari”.