Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, un evento sulla Sindrome di Rett

Raccogliere fondi per la ricerca e conoscere meglio la Sindrome di Rett, patologia poco nota che, però, annovera alcuni casi anche nel nostro territorio: queste le finalità di una nuova attività di servizio promossa dal Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna intitolata ‘Occhi che brillano, cuori cha parlano’.

Realizzato con il patrocinio del Comune di Vasto e la preziosa collaborazione della Prof.ssa Eufrasia Fonzo, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo 1 Vasto “Spataro – Paolucci”, si tratta di un evento spettacolo che avrà luogo nel Teatro ‘Madonna dell’Asilo’ di Vasto sabato 18 aprile, a partire dalle ore 17.30, e prevederà gli interventi della Dr.ssa Sara Matricardi, medico pediatra e neuropsichiatra infantile, professore associato Università D’Annunzio di Chieti; della Dr.ssa Alessandra Scardapane, dirigente medico presso l’U.O.C. di Pediatria dell’ospedale S. Pio da Pietrelcina di Vasto; e, in collegamento dagli Stati Uniti, della Dr.ssa Monica Coenraads, CEO e fondatrice di Rett Syndrome Research Trust.

Previsti intermezzi musicali che si avvarranno, tra gli altri, della collaborazione del Coro del Polo liceale ‘Mattioli’ di Vasto, della Scuola di danza Tersicore di Vasto e del Piccolo Coro di Voci Bianche della Scuola Civica Musicale di Vasto.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla ricerca.