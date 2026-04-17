Simone Smigliani nominato pilota effettivo della Corporazione Abruzzo e Molise

Il 13 aprile si Ã¨ svolta la prova pratica per la nomina a Pilota effettivo della Corporazione Piloti Abruzzo e Molise dellâ€™Aspirante Pilota C.L.C. Simone Smigliani.

Oggi la Corporazione Piloti di Porto dellâ€™Abruzzo e del Molise raggiunge un obbiettivo importante e si prepara alle prossime sfide nella complicata e complessa gestione dei porti interessati che operano in un multisito (Pescara, Ortona, Punta Penna â€“ Vasto, Termoli, Campo Rospo Mare, Isole Tremiti).7

La prova Ã¨ stata eseguita durante una prestazione di pilotaggio per la manovra di ormeggio relativa allâ€™entrata della M/V IMMENSITY Lunghezza 108,50 m, Larghezza 18,60 m. - GRT 6354, destinata allâ€™accosto sulla Banchina Nord Nuova con lâ€™uso di 1 rimorchiatori nel porto di Ortona.

Manovra eseguita in condizioni meteo marine non buone, con forti raffiche di vento da scirocco e mare formato.

La Commissione era composta:



Presidente: Comandante del porto di Ortona: Capitano di fregata (CP) Dario Gerardi;



Membri Capitaneria: Capitano di fregata (CP) Gabriele Di Marzio (Capitaneria di Porto di Pescara); Capitano di Corvetta (CP) Giuseppe Rolli (Capitaneria di Porto di Termoli), Capo Sezione Tecnica sicurezza e difesa portuale della Capitaneria di porto di Ortona: S.T.V. (CP) Mariarosa Simeone, Nostromo del porto di Ortona: Capo 2Â° Cl Francesco Siniscalchi; Membro esterno: Comandante: Giuseppe Pacaccio e Comandante Stefano Marinucci (Capo Pilota Corporazione Piloti Abruzzo Molise).

Complimenti e benvenuto a bordo al nuovo Pilota. Vento in poppa.