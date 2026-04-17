'Le difficoltà scolastiche in età evolutiva. Le zone d’ombra nello sviluppo dei processi di apprendimento', il convegno a Vasto Marina

Si terrà sabato 18 aprile dalle ore 16.00, presso la Rotonda di Vasto Marina, il convegno dal titolo “Le difficoltà scolastiche in età evolutiva. Le zone d’ombra nello sviluppo dei processi di apprendimento”, promosso dal Consorzio Vivere Vasto Marina con il patrocinio del Comune di Vasto.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per riconoscere e affrontare precocemente le difficoltà scolastiche nei bambini, attraverso un approccio multidisciplinare che integra competenze neuropsichiatriche, motorie, funzionali e visu-sensoriali.

Durante le prime fasi della scolarizzazione, infatti, molte difficoltà organizzative e di apprendimento affondano le proprie radici già nell’età prescolare, dove spesso non vengono intercettate. Con l’ingresso a scuola, queste criticità possono manifestarsi nella letto-scrittura e, se non adeguatamente trattate, evolvere in problematiche più complesse legate alla comprensione, alla memorizzazione e ai disturbi specifici dell’apprendimento.

Il convegno si propone di sensibilizzare genitori, insegnanti e operatori sull’importanza dell’individuazione precoce dei segnali iniziali, anche quelli più “silenziosi”, legati ad aspetti strutturali, funzionali e visu-refrattivi. L’obiettivo è promuovere interventi tempestivi e integrati, capaci di migliorare le capacità di apprendimento dei bambini e favorirne una crescita equilibrata, anche sul piano relazionale e sociale.

A offrire questo approccio integrato saranno professionisti con competenze complementari. Il Dott. Maurizio Pincherle, neuropsichiatra infantile, si occupa della diagnosi e del trattamento dei disturbi del neurosviluppo e approfondirà i processi di sviluppo neuropsichico del bambino, con particolare attenzione all’individuazione precoce dei segnali di difficoltà. La Dott.ssa Maria Cristiana Baleani, osteopata, illustrerà il ruolo delle disarmonie funzionali e osteo-posturali, evidenziando come gli aspetti corporei e motori possano influenzare i processi di apprendimento. Il Dott. Nicola Molino, oculista, analizzerà le problematiche legate alle funzioni visive e visu-refrattive, mettendo in luce il loro impatto sulle capacità di lettura, comprensione e concentrazione.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e approfondimento per famiglie, insegnanti e operatori del settore.

L’ingresso è libero.