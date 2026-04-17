I valori tornano nella norma: revocato il divieto di utilizzare l'acqua sulla costa

Si informa la cittadinanza che lâ€™emergenza relativa alla qualitÃ dellâ€™acqua potabile Ã¨ ufficialmente terminata.
A seguito dei controlli effettuati dall'Arpa (Agenzia regionale Protezione Ambientale) e delle verifiche del Dipartimento di Prevenzione della Asl Lanciano Vasto Chieti, i campionamenti eseguiti sulla rete idrica hanno evidenziato valori pienamente conformi ai parametri previsti dal Decreto Legislativo 18/2023 per lâ€™acqua destinata al consumo umano.
Per questo motivo, con apposita ordinanza sindacale, Ã¨ stata revocata lâ€™ordinanza n. 9 del 10 aprile 2026, che disponeva, a scopo precauzionale, il divieto di utilizzo dellâ€™acqua per uso potabile e alimentare nelle aree di San Salvo Marina e Zona Industriale.
Lâ€™acqua della rete idrica puÃ² quindi tornare ad essere utilizzata normalmente per bere e per tutti gli usi alimentari.
Ringraziamo i cittadini per la collaborazione e la comprensione dimostrate durante i giorni dellâ€™emergenza.
Lâ€™Amministrazione comunale continuerÃ a monitorare la situazione in collaborazione con gli enti competenti, garantendo la massima attenzione alla tutela della salute pubblica.