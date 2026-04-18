Some e Sagnitelle: aperte a San Salvo le celebrazioni per San Vitale

Partecipazione ampia nella mattinata di sabato 18 aprile a San Salvo per la tradizionale sfilata delle Some e delle Sagnitelle, appuntamento che apre i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Vitale.

Il parroco di San Giuseppe don Raimondo Artese ha provveduto a benedire e scolare le prime sagne, preparate dalla sapienti e laboriose mani delle volontarie massaie sansalvesi, che sono state poi distribuite ai presenti.

Un appuntamento che va oltre la semplice preparazione e degustazione culinaria: è un momento di aggregazione, fede e trasmissione di saperi tra generazioni.

Prima del pranzo collettivo era stata rinnovata la tradizionale sfilata delle Some e dei cavalli per offrire in dono alla Città di San Salvo il grano per la preparazione delle sagnitelle e anche dei tradizionali taralli, che saranno distribuiti nelle giornate festive del 27 e 28 aprile.

Nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì - ricordano dal Comitato Feste - saranno preparati i taralli all'interno della palestra della Scuola di via De Vito.

Fotoservizio a cura di Nicola Palma Ucci

Il programma dei giorni festivi

Lunedì 27 aprile:

Ore 17: Benedizione dei Taralli (via Roma, 9);

Ore 21.30 P.za Papa Giovanni XXIII: Eclipse - Pink Floyd Tribute;

Martedì 28 aprile:

Ore 8.30: Sfilata dei trattori con le Some con partenza da via Montenero (largo campetto “Mennea”);

Ore 10.30: Rievocazione dell'arrivo delle reliquie;

Ore 11: S. Messa (p.za San Vitale);

Ore 18: Processione e Santa Messa;

Ore 21.30: P.za Papa Giovanni XXIII: Bailando Los Locos;

Ore 23.30: Fuochi Pirotecnici;

Domenica 3 maggio:

Ore 19: Santa Messa e Processione