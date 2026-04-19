Sigfrido Ranucci torna al 'Vasto d'Autore Festival'

Sigfrido Ranucci â€” conduttore di Report su Rai 3 â€” sarÃ ospite in uno degli appuntamenti del â€˜Vasto dâ€™Autore Festival'.
MartedÃ¬ 5 maggio il popolare giornalista d'inchiesta sarÃ in cittÃ al mattino per un incontro destinato agli studenti e nel pomeriggio aperto a tutti ai Giardini di Palazzo d'Avalos. A relazionarsi con Ranucci sarÃ Bruno Giangiacomo, giÃ presidente del Tribunale di Vasto.
Sigfrido Ranucci tornerÃ a Vasto a meno di due anni di distanza da un precedente appuntamento, sempre organizzato nell'ambito del â€˜Vasto dâ€™Autore Festival' all'Arena Ennio Morricone, in quella occasione intervistato dall'avvocato Antonio Cilli, editore del nostro circuito Cittanet.
Il â€˜Vasto dâ€™Autore Festival' Ã¨ promosso dal Comune di Vasto-Assessorato alla Cultura e dallâ€™associazione culturale Angelozzi Comunicazione Eps, con la direzione di Patrizia Angelozzi.