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Sigfrido Ranucci torna al 'Vasto d'Autore Festival'

Doppio appuntamento il prossimo 5 maggio

redazione
Appuntamenti
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Sigfrido Ranucci â€” conduttore di Report su Rai 3 â€” sarÃ  ospite in uno degli appuntamenti del â€˜Vasto dâ€™Autore Festival'.
 
MartedÃ¬ 5 maggio il popolare giornalista d'inchiesta sarÃ  in cittÃ  al mattino per un incontro destinato agli studenti e nel pomeriggio aperto a tutti ai Giardini di Palazzo d'Avalos. A relazionarsi con Ranucci sarÃ  Bruno Giangiacomo, giÃ  presidente del Tribunale di Vasto.
 
Sigfrido Ranucci tornerÃ  a Vasto a meno di due anni di distanza da un precedente appuntamento, sempre organizzato nell'ambito del â€˜Vasto dâ€™Autore Festival' all'Arena Ennio Morricone, in quella occasione intervistato dall'avvocato Antonio Cilli, editore del nostro circuito Cittanet.

Il â€˜Vasto dâ€™Autore Festival' Ã¨ promosso dal Comune di Vasto-Assessorato alla Cultura e dallâ€™associazione culturale Angelozzi Comunicazione Eps, con la direzione di Patrizia Angelozzi.
 

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