Piero Chinni Ã¨ il nuovo presidente del Lions Club San Salvo

Lâ€™Assemblea dei Soci del Lions Club San Salvo ha eletto allâ€™unanimitÃ Piero Chinni come nuovo presidente per lâ€™anno sociale 2026/2027.

Chinni entrerÃ ufficialmente in carica dal 1Â° luglio, raccogliendo il testimone dallâ€™attuale presidente Virginio Di Pierro, al quale va il sincero ringraziamento per lâ€™impegno, la dedizione e i risultati raggiunti durante il suo mandato.

Nel corso della serata, il presidente eletto ha inoltre presentato il nuovo Direttivo che lo affiancherÃ nel prossimo anno sociale, delineando fin da subito uno spirito di squadra e una visione orientata al servizio e alla comunitÃ che sarÃ cosÃ¬ formata:

Piero Chinni presidente

Annunziata Gabriele segretaria

Venanzio Bolognese tesoriere

Carmen Di Vito cerimoniera

Virginio Di Pierro presidente Marketing e comunicazione

Romina Palombo coordinatrice LCIF

Emanuele Cieri direttore comitato soci

Claudio De Nicolis censore

Giovanna Lizzi vice segretaria

Andrea Menna vice tesoriere

Andreana Colangelo vice cerimoniere

Emanuele Ciuffi consigliere

Marco Di Florio consigliere

Lorenzo Di Meco consigliere

Antonio Lella consigliere

Antonino Memma consigliere

Raffaele Parrella consigliere

Vitale Santini consigliere;

revisori dei conti: Pietro Aquilano, Remo Pavone, Angelo De Cinque, Corrado Zara e Zaccaria AlÃ­.

A Piero Chinni i migliori auguri di buon lavoro, certi che saprÃ guidare il Club con passione, competenza e spirito lionistico.



