Piero Chinni Ã¨ il nuovo presidente del Lions Club San Salvo

Lâ€™Assemblea dei Soci del Lions Club San Salvo ha eletto allâ€™unanimitÃ Piero Chinni come nuovo presidente per lâ€™anno sociale 2026/2027.
Chinni entrerÃ ufficialmente in carica dal 1Â° luglio, raccogliendo il testimone dallâ€™attuale presidente Virginio Di Pierro, al quale va il sincero ringraziamento per lâ€™impegno, la dedizione e i risultati raggiunti durante il suo mandato.
Nel corso della serata, il presidente eletto ha inoltre presentato il nuovo Direttivo che lo affiancherÃ nel prossimo anno sociale, delineando fin da subito uno spirito di squadra e una visione orientata al servizio e alla comunitÃ che sarÃ cosÃ¬ formata:
Piero Chinni presidente
Annunziata Gabriele segretaria
Venanzio Bolognese tesoriere
Carmen Di Vito cerimoniera
Virginio Di Pierro presidente Marketing e comunicazione
Romina Palombo coordinatrice LCIF
Emanuele Cieri direttore comitato soci
Claudio De Nicolis censore
Giovanna Lizzi vice segretaria
Andrea Menna vice tesoriere
Andreana Colangelo vice cerimoniere
Emanuele Ciuffi consigliere
Marco Di Florio consigliere
Lorenzo Di Meco consigliere
Antonio Lella consigliere
Antonino Memma consigliere
Raffaele Parrella consigliere
Vitale Santini consigliere;
revisori dei conti: Pietro Aquilano, Remo Pavone, Angelo De Cinque, Corrado Zara e Zaccaria AlÃ.
A Piero Chinni i migliori auguri di buon lavoro, certi che saprÃ guidare il Club con passione, competenza e spirito lionistico.