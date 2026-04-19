Lions Club San Salvo e Plastic Free Onlus: firmato un patto di collaborazione per ambiente e salute

Nel corso dellâ€™assemblea dei soci del Lions Club San Salvo, tenutasi il 17 aprile, Ã¨ stato ufficialmente sottoscritto un patto di collaborazione tra il Lions Club San Salvo e Plastic Free Onlus.

Lâ€™intesa Ã¨ stata siglata dal presidente del Lions Club San Salvo, Virginio Di Pierro, e dalla referente locale di Plastic Free Onlus, Floriana Catalano, sancendo lâ€™avvio di un percorso condiviso allâ€™insegna della tutela ambientale e della promozione della salute.

Lâ€™accordo nasce con lâ€™obiettivo di rafforzare le azioni di sensibilizzazione contro lâ€™inquinamento da plastica, promuovere comportamenti sostenibili e costruire una sinergia stabile capace di coinvolgere attivamente la comunitÃ locale in iniziative concrete.

Questo patto rappresenta un passo significativo verso una collaborazione strutturata tra due realtÃ accomunate da valori fondamentali quali il rispetto della persona, la salvaguardia della salute e la protezione dellâ€™ambiente.

Attraverso attivitÃ congiunte, eventi e progetti educativi, Lions Club San Salvo e Plastic Free Onlus intendono contribuire in maniera concreta alla diffusione di una cultura piÃ¹ attenta e responsabile nei confronti dellâ€™ambiente.