Serie A2 splendida realtÃ : Aragon Spartans Vasto in festa

Vince il Campionato di Serie B1 girone D di tennistavolo, da neopromossa, e conquista lâ€™accesso in Serie A2 la formazione vastese dellâ€™Aragon Spartans.

Epilogo dolce per il team capitanato da Alessandro Santoro che arriva nella cornice del PalaSalesiani, al termine di un match lungo, faticoso e intenso contro la compagine siciliana del TT Germain Lecocq Marsala che sâ€™impone 5-3, risultato che, considerata la differenza-set della sfida di andata, fa pendere a favore dei vastesi lâ€™ago della bilancia con il definitivo primo posto in classifica. Un solo set di differenza, con gli stessi punti finali in graduatoria, consegna allâ€™Aragon Spartans TT Vasto la storico passaggio nella seconda serie nazionale della disciplina sportiva.

Grande la gioia per il gruppo vastese forgiato da Alessandro Santoro assieme al direttore sportivo Gabriele Antenucci con le firme su una pagina sportiva esaltante da parte di Federico Antenucci, Georgi Eftimov, Attilio Serti, Alessandro Di Marino, Jose Ruiz Guillot e Gianni Kutra. Un bilancio totale di 12 vittorie e 2 sconfitte in un campionato che ha messo in mostra talento, passione e grande impegno.

Un risultato significativo e che carica di entusiasmo e orgoglio lâ€™intero sodalizio. Il tutto a conferma dellâ€™ottimo momento vissuto dal pongismo a Vasto con le attivitÃ che vanno avanti con grande impegno ed energia, con la guida del presidente regionale Fitet Stefano Comparelli.

Seconda promozione di fila, dunque, dopo la vittoria in B2 della scorsa stagione sportiva: lâ€™Aragon Spartans TT Vasto si sveglia felice: la Serie A2 Ã¨ una splendida realtÃ .