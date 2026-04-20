“Esploratori per un giorno”, Lions in campo per l’ambiente e l’inclusione

In occasione della Settimana dell’Ambiente, i Lions Club San Salvo e Vasto New Century promuovono l’iniziativa “Esploratori per un giorno”, in programma venerdì 24 aprile alle ore 10.30 presso il Biotopo Costiero di San Salvo Marina.

L’evento nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza autentica a contatto con la natura, dove la diversità diventa occasione di incontro, relazione e valore. La giornata sarà caratterizzata da attività inclusive e sensoriali, tra cui un percorso olfattivo e una coinvolgente caccia al tesoro, pensate per stimolare i sensi, favorire la partecipazione e promuovere il benessere condiviso.

Protagonisti dell’iniziativa saranno i ragazzi del Centro Socio Educativo “Il Mosaico”, coinvolti attivamente in un’esperienza educativa e ricreativa all’insegna della semplicità, della scoperta e della condivisione.

“Con questa iniziativa, aperta a tutti, vogliamo ribadire il nostro impegno concreto per l’ambiente e per una comunità sempre più inclusiva – dichiara Virginio Di Pierro, Presidente del Lions Club San Salvo –. Vivere la natura insieme, senza barriere, significa costruire relazioni autentiche e dare valore alle differenze, trasformandole in una ricchezza per tutti".

Sulla stessa linea anche Erika De Cristoforo, Presidente del Lions Club Vasto New Century: “Esploratori per un giorno rappresenta un momento speciale in cui servizio, sensibilità ambientale e attenzione alla persona si incontrano. È attraverso esperienze come questa che possiamo davvero promuovere una cultura dell’accoglienza e della partecipazione attiva".

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dei Lions sul territorio per la tutela dell’ambiente e il sostegno alle persone, nel segno del motto “We Serve”.