Lâ€™arte abbatte le mura: il progetto 'Il Ponte' porta gli studenti del LES nel cuore creativo della Casa Circondariale di Vasto

Il progetto Il Ponte: Diritto, SocietÃ e ResponsabilitÃ Oltre le Mura, ideato e coordinato dal professor Vito Evangelista (docente di Diritto ed Economia Politica del Polo Liceale â€˜Pantini-Pudenteâ€™ di Vasto), segna una nuova tappa nel percorso di dialogo tra scuola e realtÃ penitenziaria.

Nei giorni scorsi, una delegazione della redazione del giornalino del LES LESsico Croccante â€” che coinvolge le classi del professor Evangelista â€” ha varcato nuovamente i cancelli della Casa Circondariale di Vasto per un incontro dedicato all'arte.

L'iniziativa, che vede la preziosa e fattiva collaborazione della professoressa di Religione Giuseppina Cianciosi, ha permesso a un gruppo di studenti (due alunni della 3B e due della 5A del Liceo Economico Sociale) di partecipare a un confronto diretto con il laboratorio di pittura astratta della struttura. Non si Ã¨ trattato di una semplice visita, ma di un dialogo tra studenti e detenuti sul valore della creativitÃ come strumento di riscatto e riflessione civica.

"Questo progetto vuole essere un vero 'ponte' informativo, capace di portare la voce della comunitÃ penitenziaria all'esterno e di arricchire il percorso umano dei nostri studenti", hanno dichiarato i docenti Vito Evangelista e Giuseppina Cianciosi.

Durante l'incontro, i detenuti hanno raccontato la genesi delle loro opere, dimostrando che oltre l'errore esiste una persona capace di generare bellezza. Il momento di scambio Ã¨ stato reso possibile grazie alla sinergia con l'insegnante Sara Quida e la Dott.ssa Maria Giuseppina Rossi, responsabile dellâ€™area educativa.

Lâ€™esperienza conferma l'obiettivo del percorso: promuovere la consapevolezza sulla funzione rieducativa della pena (Art. 27 della Costituzione) e abbattere i pregiudizi attraverso l'ascolto. Un ringraziamento particolare va alla Dirigente Scolastica del Polo Liceale â€˜Pantini-Prudenteâ€™, Anna Orsatti, per aver sostenuto con convinzione la validitÃ del progetto, e alla Direttrice della Casa Circondariale, Dott.ssa Rita Cerino, per la costante disponibilitÃ nell'accogliere iniziative di cosÃ¬ alto valore formativo.

I racconti di questa giornata saranno presto disponibili in uno speciale approfondimento curato dagli studenti sulle pagine di LESsico Croccante.