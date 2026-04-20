Morte di Andrea Sciorilli, un dramma che scuote

Dramma che scuote la morte violenta di Andrea Sciorilli, il giovane vastese di 21 anni ritrovato senza vita in prossimitÃ dei garage condominiali del complesso residenziale dove abitava con la sua famiglia nella zona della Circonvallazione Istoniense.

Nel primo pomeriggio di domenica 19 aprile la scoperta del cadavere.

Per le ore successive sono state intense e approfondite le indagini, condotte dai Carabinieri con il coordinamento della Procura di Vasto, concentrate sui luoghi del ritrovamento e nel palazzo oltre che nell'abitazione.

Un delitto che, secondo gli sviluppi maturati in ambito investigativo, trova origine nell'alveo della famiglia, con le attenzioni puntate in particolare sul padre del ragazzo.