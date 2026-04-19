San Salvo-Pianella a reti bianche nell'ultima casalinga dei biancazzurri

Finisce senza reti la sfida San Salvo-Pianella, ultima casalinga al Vito Tomeo per i biancazzurri, in una partita tra squadre senza concreti obiettivi (play off impossibili per i sansalvesi e retrocessione da tempo certificata per gli ospiti).

Gara con predominio territoriale dei locali: ci hanno provato i padroni di casa a conquistare il bottino pieno ma alcune buone occasioni e i legni della porta avversaria hanno impedito il vantaggio.

A guidare il Pianella Ã¨ stato Matteo Rossi Finarelli, ex attaccante del San Salvo che per un breve periodo fu guidato proprio dallâ€™attuale allenatore Nicola Marcello.

Domenica prossima, nellâ€™ultima di campionato, il San Salvo, sesto in classifica, farÃ visita al Sambuceto, altra squadra giÃ retrocessa in Promozione.

San Salvo-Pianella 0-0

San Salvo: Thiam, Preta, Aquilano, Cichella, Ruggieri, Silvestri, Garcia, Colistra, Ortiz Lopez, Di Pierro, Zanette. A disp. Colella, Dâ€™Ortona, Ferrara, Traino, Potalivo, Squadrone, Ricciardi, Jelicanin, Di Ruocco. All. Marcello

Pianella: Salvio, Aliprandi, Louennous, Mannina, Martella, Ndiaye, Patane, Pignoli, Scotti, Toracchio, Epifani. A disp. Agostino, Coletti, Bazzucco, Di Benedetto, Esposito, Marinelli, Galassi, Marucci. All. Rossi Finarelli

Arbitro: Perna di Teramo (Di Tondo di Lanciano e Di Teodoro di Teramo)