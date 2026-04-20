Ottimi riscontri per LDA & Aka7even al Centro Costaverde

Grande partecipazione domenica 29 aprile al Centro Commerciale Costaverde di Montenero di Bisaccia per il firmacopie dell'album “Poesie Clandestine” di LDA & Aka7even, reduci dal 76° Festival di Sanremo.

Dal primo pomeriggio mamme, papà, bambini e numerosi fanno hanno affollato la galleria del centro per incontrare i due artisti, scattare foto e farsi autografare le copie del nuovo disco, tra striscioni e cartelloni preparati per l'occasione.

L'iniziativa, fortemente voluta dalla direzione del Centro Costaverde, ha registrato un'affluenza importante e un clima di grande entusiasmo, confermando l'interesse del pubblico per i due giovani cantanti.

Fotoservizio a cura di Lorenzo Saturni