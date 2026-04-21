"Appunti per un viaggio nel tempo della musica a Vasto”, l'incontro con il Maestro Luigi Di Tullio

Prosegue il ciclo di appuntamenti culturali promossi dalla Pro Loco “Città del Vasto” nell’ambito del progetto “Museo Diffuso – Fra Patrimonio e Identità”, con un nuovo incontro dedicato alla valorizzazione della storia e delle tradizioni del territorio.



Mercoledì 22 aprile, alle ore 18:00, presso la Casa di Conversazione (via Arno, 6 – Vasto), si terrà l’incontro dal titolo “Appunti per un viaggio nel tempo della musica a Vasto”, un’occasione di approfondimento e riflessione sul patrimonio musicale locale, inteso come elemento identitario e testimonianza viva della storia cittadina.



L’iniziativa rientra nel più ampio programma “Percorsi di storia vastese – i luoghi, gli avvenimenti, i protagonisti”, un percorso culturale che mira a raccontare Vasto attraverso le sue radici, i suoi protagonisti e le sue evoluzioni nel tempo.



Ad introdurre l’incontro sarà il presidente Mercurio Saraceni, mentre la relazione sarà affidata al M° Luigi Di Tullio, che guiderà il pubblico in un affascinante viaggio tra suoni, tradizioni e memoria collettiva, restituendo uno spaccato significativo della storia musicale della città.



L’appuntamento è a ingresso libero ed è rivolto a cittadini, appassionati e studiosi, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale vastese.



La Pro Loco “Città del Vasto” conferma così il proprio impegno nella promozione di iniziative volte a rafforzare il legame tra comunità e territorio, attraverso la riscoperta delle proprie radici storiche e culturali.

Foto Costanzo D'Angelo

