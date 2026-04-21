Rottura rete idrica, mancherà l'acqua in diversi comuni

A causa della rottura dell’adduttrice principale nel comune di Monteodorisio, si comunica che mercoledì 22 aprile saranno eseguiti i lavori di riparazione.
Pertanto sarà sospesa la normale fornitura idrica dalle ore 14.00 del 22 Aprile fino alle ore mattutine del giorno seguente 23 Aprile nei comuni di Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, San Buono, San Salvo (esclusi utenti di zona Marina), Scerni (per gli utenti di Piana dei Fiori, Cerase, Cipressi, Fonte Nuovo, Reliscia, Bardella, Colle Breccioli, Contrada Ragno, San Giacomo, Colle Marrollo) e Vasto (esclusi utenti di zona Marina parte sud).