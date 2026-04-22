ComunitÃ  di San Marco in festa a Vasto, sabato l'appuntamento

La comunitÃ di San Marco di Vasto si prepara alla festa del 25 aprile.

Questo il programma predisposto dalla Parrocchia di San Marco Evangelista retta da Don Nicola Fioriti.

Sabato 25 aprile alle ore 11 Santa Messa e Cresime. Dalle 16 giochi gonfiabili per i piÃ¹ piccoli. Alle 17 Ronda musicale nel quartiere con la Banda â€˜CittÃ di Archiâ€™. Alle ore 17,30 Santo Rosario e alle 18 Santa Messa e successiva processione. La festa - che si concluderÃ in serata con stand gastronomici e intrattenimento musicale sul sagrato della chiesa - sarÃ arricchita dalla prima edizione della Borsa di Studio destinata a seminaristi meritevoli intitolata alla memoria di Mons. Luigi Smargiassi, punto di riferimento della comunitÃ recentemente venuto a mancare.