“Occhio ai bambini”: 185 alunni controllati a San Salvo

Si è chiusa con numeri importanti la settimana della prevenzione visiva promossa e finanziata dalla Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB) presso l’Istituto Omnicomprensivo "R. Mattioli - S. D'Acquisto" di San Salvo.

Il progetto nazionale “Occhio ai bambini”, organizzato dalla Sezione Territoriale di Chieti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti in collaborazione con la Dott.ssa Marisa Giangiulio, responsabile del Centro di Consulenza Tiflodidattica di Chieti, ha permesso di sottoporre a screening ortottico gratuito 185 alunni tra scuola dell’infanzia e primaria.

I controlli, effettuati dall'ortottista Dott.ssa Germana Battista con la tecnologia avanzata del videorefrattometro 2WIN, hanno offerto una fotografia precisa della salute visiva della popolazione scolastica locale. Su un totale di 185 bambini visitati, i risultati evidenziano la necessità di un monitoraggio costante: 102 bambini sono risultati sani; 34 bambini erano già in cura specialistica; 32 casi "dubbi" richiedono un monitoraggio nel tempo; 17 casi positivi, tra cui spiccano diagnosi di ambliopia (occhio pigro) e numerosi sospetti che necessitano di visita oculistica immediata.

“Questi numeri confermano quanto sia vitale portare la sanità direttamente nelle scuole,” dichiara la presidente dell'UICI di Chieti, Angelina Giangiulio. “Ringraziamo l'Istituto per l'accoglienza e le famiglie per la fiducia. Sapere che 17 bambini hanno ora la possibilità di intervenire su un problema che non sapevano di avere è la prova del valore sociale di questa iniziativa. Un ringraziamento sentito va alla dirigente scolastica, Annarosa Costantini, e alla referente di progetto, Lina Vicario, per la preziosa collaborazione e la sensibilità dimostrata, oltre che alle famiglie per la fiducia accordataci".

Soddisfazione è stata espressa anche da Antonello Di Deo, referente per l’Abruzzo della Fondazione IAPB Italia ETS, che ha sottolineato il legame con il territorio: “La risposta di San Salvo è stata straordinaria. Vedere una partecipazione così alta dimostra che la cultura della prevenzione sta mettendo radici. Il nostro obiettivo è non lasciare indietro nessuno, garantendo che ogni bambino possa affrontare il percorso scolastico con la migliore efficienza visiva possibile".

Proprio sul valore del dialogo con le istituzioni educative è intervenuta la dott.ssa Marisa Giangiulio: “La scuola è il luogo privilegiato per intercettare precocemente ogni fragilità. Consolidare questo rapporto di fiducia con i docenti e i dirigenti ci permette di trasformare un semplice controllo in un percorso di tutela condiviso, rendendo la prevenzione parte integrante dell'esperienza scolastica dei bambini”.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività permanenti dell’UICI di Chieti volte alla tutela del diritto alla vista.

Con la tappa di San Salvo, l’associazione ribadisce l'importanza dello screening precoce come strumento insostituibile per garantire ai più piccoli un futuro in salute, ricordando che la prevenzione è un atto di responsabilità che parte dalla scuola per arrivare a ogni famiglia.

Foto dalla pagina Facebook Uici Chieti