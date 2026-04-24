"Segniamo e doniamo per lAirc", giornata di sport e solidarietà a San Salvo

Grande giornata di sport e solidarietà oggi a San Salvo, presso il campo Vito Tomeo di via Stingi.

Nella semifinale di andata del torneo “Segniamo e doniamo per l'Airc”, l'Omnicomprensivo 'Mattioli D'Acquisto' di San Salvo supera l'Omnicomprensivo di Atessa con un netto 3-0. A segno il docente Matteo Di Zillo, il genitore Ciccotosto e l'alunno Andrea Perrina.

Siamo alla 9^ edizione del torneo e alla 17^ edizione della raccolta tappi: un percorso straordinario che ha già permesso di raccogliere oltre 40.000 euro grazie alle donazioni spontanee e ben 58 tonnellate di tappi, trasformati in ulteriori fondi a sostegno delle attività dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

Un sentito ringraziamento all'arbitro CSI José Ramundo per la direzione di gara.

Nell'altra semifinale, tra le due squadre di Lanciano, tutto rimandato: ‘Vittorio Emanuele II’ e ‘Da Vinci De Giorgio’ chiudono sul 2-2.

La finale si deciderà nella gara di ritorno del 30 aprile. Per San Salvo, invece, appuntamento al 4 maggio per il ritorno contro Atessa.

La finalissima è in programma il 22 maggio allo Stadio Aragona di Vasto.

Presente al fischio d'inizio l'assessore Elisa Marinelli, che ha portato i saluti del sindaco Emanuela De Nicolis.

Sport, scuola e solidarietà: insieme si può fare la differenza.

Testo e foto sono a cura della Città di San Salvo