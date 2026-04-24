L'ultimo saluto ad Andrea Sciorilli

Celebrati nel pomeriggio, nella Chiesa di San Marco Evangelista, i funerali di Andrea Sciorilli, il giovane di 21 anni di Vasto vittima di omicidio per mano del papà Antonio, 52 anni.

Nel sagrato e all'interno del sacro tempio, tanti i presenti, che si sono stretti al dolore dei cari per la perdita.

La funzione è stata officiata dal parroco Don Nicola Fioriti e dal sacerdote vastese Don Nicola Florio, parroco della Natività di Maria Santissima di Cupello.

Nell'omelia, Don Nicola Fiorti, con delicatezza ma anche determinazione, ha cercato di lenire lo scoramento di familiari e amici nel richiamo a rispettare con il silenzio un episodio imprevedibile e che ha lasciato attoniti. “L'intimo dell’uomo e il suo cuore sono un abisso. In questo abisso nessuno di noi ha il diritto, e neppure la capacità, di entrare. Non cerchiamo risposte nel buio della mente umana, ma nel volto di Andrea e nel ricordo della sua vita terrestre e nell’impegno nella nostra quotidianità, intercettando lo sguardo di chi soffre e rifiutando ogni forma di violenza, anche quella delle strade della nostra città. Non facciamo vincere l’odio. Cerchiamo risposte laddove noi per primi possiamo donarle ai piccoli e ai grandi drammi delle nostre vite. Solo così faremo giustizia al cuore grande di Andrea",

Sulla rete di recinzione del campetto di gioco che si affaccia sul sagrato gli amici di Andrea avevano issato uno striscione per ricordare l'amico scomparso indossando anche magliette bianche con la sua foto: “Ovunque noi saremo, tu sarai".

Il lancio in volo di palloncini bianchi ha infine accompagnato il trasferimento del feretro dalla Chiesa al Cimitero di Vasto.