Proroga scaduta per il bando 'Particella 18' a San Salvo Marina, nessuna proposta

Una grande e bella notizia per il futuro di San Salvo, e in particolare della Marina. Oggi sono terminati gli ulteriori trenta giorni successivi alla scadenza del bando per lâ€™eventuale vendita della ormai nota Particella 18.

Anche in questa occasione, nessuna proposta Ã¨ pervenuta al Comune per lâ€™acquisto.

Per ora, si Ã¨ scongiurata lâ€™ipotesi della costruzione di ulteriori edifici.

In piÃ¹ occasioni avevamo invitato il sindaco e lâ€™amministrazione comunale a evitare di arrivare a questo punto di non ritorno.

Alla luce di ciÃ², Ã¨ giunto il momento di prendere atto, in maniera definitiva, che nei vari tentativi effettuati nel corso degli anni per la vendita non vi Ã¨ stato alcun interesse da parte dei privati.

Ribadisco, per lâ€™ennesima volta, che quel terreno deve essere utilizzato per lâ€™ulteriore sviluppo turistico e ambientale della Marina.

Rilancio lâ€™idea di realizzare in quellâ€™area un campus per lâ€™educazione ambientale, che diventi un grande attrattore turistico per lâ€™intera costa adriatica, dove le scuole di ogni ordine e grado possano studiare la flora e la fauna, nonchÃ© gli ecosistemi marini e dunali.

Ãˆ un progetto ambizioso, ma mettendo insieme le giuste sinergie tra enti, istituzioni e associazioni competenti, diventa realizzabile.

Infine, a chi sostiene che non vi siano risorse, ribadisco che esistono diverse strade percorribili: basta avere la volontÃ politica, e le risorse si trovano.

Gabriele Marchese, ex sindaco di San Salvo