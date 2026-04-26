A Cupello la Santa Messa di ringraziamento per i frutti della terra celebrata da Mons. Piero Santoro

Domenica 26 aprile alle ore 11:15, presso la Chiesa Parrocchiale della NativitÃ di Maria Santissima di Cupello, sarÃ celebrata la Santa Messa di ringraziamento per i frutti della terra. La celebrazione sarÃ presieduta da Mons. Pietro Santoro, Vescovo emerito di Avezzano, insieme al parroco di Cupello, Don Nicola Florio, e con la partecipazione delle istituzioni del territorio.

Mons. Santoro Ã¨ una figura molto conosciuta e stimata nel territorio abruzzese. Durante il suo ministero ha sempre dimostrato grande attenzione alla vita delle comunitÃ locali, fino a essere nominato Vescovo della diocesi di Avezzano nel 2007, incarico ricoperto fino al 2021.

Il suo legame con questa terra Ã¨ profondo e autentico: prima dellâ€™episcopato, infatti, Ã¨ stato parroco a San Salvo, dove ha lasciato un ricordo vivo per il suo impegno pastorale e umano.

La celebrazione si inserisce nel programma del Festival del Carciofo di Cupello â€“ Cynara 2026, arricchendolo con un momento significativo di riflessione e gratitudine. SarÃ unâ€™occasione per rendere grazie per i frutti della terra, simbolo del lavoro, della dedizione e dellâ€™identitÃ di una comunitÃ profondamente legata alle proprie radici agricole.

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