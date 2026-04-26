'Esploratori per un giorno' al Biotopo costiero tra inclusione, divertimento e amicizia

Si Ã¨ svolta, venerdÃ¬ 24 aprile 2026, presso il Biotopo Costiero di San Salvo Marina, la mattinata Â«Esploratori per un giornoÂ», service ambientale organizzato dai Lions Club Vasto New Century e Lions Club San Salvo nell'ambito della Settimana dell'Ambiente, sotto il Governatorato a.s. 2025/2026 di Stefano Maggiani.

L'iniziativa, realizzata in stretta collaborazione con il Biotopo Costiero di San Salvo e con il Centro Socio Educativo "Il Mosaico" di San Salvo, ha saputo coniugare la scoperta della natura con i valori dell'inclusione e della condivisione. La partecipazione attiva dei ragazzi con disabilitÃ del Centro Il Mosaico ha reso questa esperienza ancora piÃ¹ significativa e autentica, trasformando una semplice passeggiata naturalistica in un momento di vera comunitÃ .

Il programma ha previsto un percorso olfattivo tra la vegetazione costiera e una vivace caccia al tesoro, attivitÃ appositamente pensate per coinvolgere tutti i partecipanti, stimolare i sensi e favorire la relazione tra i ragazzi. Un format che, nel rispetto del motto lionistico We Serve, ha messo al centro le persone e la loro capacitÃ di incontrarsi attraverso la diversitÃ .

La mattinata si Ã¨ svolta in un clima di entusiasmo e allegria, regalando a tutti i presenti ricordi preziosi e confermando quanto le attivitÃ all'aria aperta, vissute con spirito inclusivo, possano diventare occasioni straordinarie di crescita personale e collettiva.

La presidente del LC Vasto New Century Erika De Cristofaro e il presidente del LC San Salvo Virginio Di Pierro hanno ribadito l'importanza dell'educazione ambientale e dell'inclusione, sottolineando con convinzione il principio che da sempre guida l'azione lionistica: Â«Dove câ€™Ã¨ un bisogno, câ€™Ã¨ un LionsÂ». Con queste parole i presidenti hanno salutato i partecipanti: Â«Siamo felici di ritrovarci qui, immersi nella natura, per vivere insieme questa giornata speciale dedicata allâ€™ambiente e alla condivisione. â€˜Esploratori per un giornoâ€™ Ã¨ unâ€™occasione per scoprire, incontrarsi e valorizzare le diversitÃ che ci rendono uniciÂ».

I Lions Club Vasto New Century e LC San Salvo desiderano esprimere la propria gratitudine all'Amministrazione Comunale di San Salvo, da sempre attenta e sensibile alle attivitÃ lionistiche e alle iniziative di inclusione sociale sul territorio.

Un ringraziamento speciale va al responsabile del Biotopo Costiero Michele Ciffolilli e agli educatori ambientali Livio Andrea Iezzi e Maria Maddalena Di Camillo, per la professionalitÃ , la disponibilitÃ e l'entusiasmo con cui hanno guidato i partecipanti alla scoperta delle diversitÃ ambientali.

Il ringraziamento piÃ¹ sentito Ã¨ rivolto al Centro Socio Educativo Il Mosaico di San Salvo: la partecipazione attiva dei ragazzi e dello staff ha rappresentato il cuore pulsante di questa giornata, dimostrando ancora una volta che l'inclusione non Ã¨ solo un valore da proclamare, ma una realtÃ concreta da vivere ogni giorno.