Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di San Vitale Martire a San Salvo

E' tutto pronto per i solenni festeggiamenti in onore di San Vitale Martire, Patrono di San Salvo.
Lunedì 27 aprile:
Ore 17 Benedizione dei Taralli (via Roma,9);
Ore 21.30 P.za Papa Giovanni XXIII: Eclipse - Pink Floyd Tribute;
Martedì 28 aprile:
Ore 8.30 Sfilata dei Trattori con le Some con partenza da via Montenero (largo campetto “Mennea”);
Ore 10.30 : Rievocazione dell'arrivo delle reliquie;
Ore 11: S. Messa (P.za San Vitale);
Ore 18: Processione e Santa Messa (P.za San Vitale);
Ore 21.30 P.za Papa Giovanni XXIII: Bailando Los Locos;
Ore 23.30: Fuochi pirotecnici;
Domenica 3 maggio:
Ore 19: S. Messa e Processione