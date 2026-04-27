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Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di San Vitale Martire a San Salvo

Due giorni di appuntamenti, il 27 e 28 aprile

Eventi
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E' tutto pronto per i solenni festeggiamenti in onore di San Vitale Martire, Patrono di San Salvo.

Lunedì 27 aprile:

Ore 17 Benedizione dei Taralli (via Roma,9);

Ore 21.30 P.za Papa Giovanni XXIII: Eclipse - Pink Floyd Tribute;

Martedì 28 aprile:

Ore 8.30 Sfilata dei Trattori con le Some con partenza da via Montenero (largo campetto “Mennea”);

Ore 10.30 : Rievocazione dell'arrivo delle reliquie;

Ore 11: S. Messa (P.za San Vitale);

Ore 18: Processione e Santa Messa (P.za San Vitale);

Ore 21.30 P.za Papa Giovanni XXIII: Bailando Los Locos;

Ore 23.30: Fuochi pirotecnici;

Domenica 3 maggio:

Ore 19: S. Messa e Processione 

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