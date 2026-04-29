Ex dipendenti SIV/Pilkington/NSG, a settembre il sesto raduno

Il Comitato Amici della SIV/Pilkington/NSG di San Salvo annuncia che il prossimo settembre si terrà il tradizionale Raduno degli ex dipendenti a cadenza triennale, giunto quest’anno alla sesta edizione.

La decisione è stata presa nei giorni scorsi nel corso di un incontro svoltosi presso un albergo della Marina, dopo che l’Azienda aveva comunicato la sua cortese disponibilità ad ospitare l’evento presso lo stabilimento di San Salvo, come tre anni fa, con lo stesso cliché.

Il Comitato, che si è arricchito anche di nuovi componenti provenienti dalle fila dei pensionati più giovani, ha discusso i diversi punti e ha deciso di rinviare la data per il rinnovo degli organi sociali. Per cui è stato chiesto al dott. Umberto Marrami di restare in carica come coordinatore del gruppo fino a settembre e lo stesso dicasi per Nicola D’Adamo come segretario.

Il Comitato poi ha ridefinito le modalità organizzative del gruppo individuando chi preferiva il ruolo di semplice promotore dell’evento e chi invece si prendeva l’impegno di raccogliere anche le adesioni e formare gruppi.

A questi “referenti” dei vari reparti e aree amministrative i pensionati ex SIV/Pilkington/NSG si devono rivolgere se vogliono partecipare al Raduno: Giuseppe Benedetti, Lucia Casanova (assieme a Nino Barattucci), Nicolino D’Alfonso (con Nicolino Di Santo), Saverio D’Ambrosio, Giulio Petta, Osvaldo Sebastiani, Antonio Stivaletta, Nicola Turchi (con Cesario Fiore e Mario Pomponio).

Per informazioni: Segreteria Nicola D’Adamo tel. 328-9169155.

Il Raduno con ex colleghi di lavoro è un'esperienza speciale, capace di unire la nostalgia dei ricordi alla gioia di riscoprire persone con cui si è condiviso un pezzo di vita, tra fatica e risate. Ed è soprattutto un’occasione per sentirsi ancora parte di una grande famiglia, ancora parte della dinamica comunità lavorativa di SIV/Pilkington/NSG.