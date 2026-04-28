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Alzheimer Vasto Italia, corso di formazione per chi assiste persone con demenza

redazione
Associazioni
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L’Associazione AVI (Alzheimer Vasto Italia) organizza per l’anno 2026 un Corso di Formazione rivolto ai familiari, caregiver, volontari e operatori che assistono persone con demenza (malattia di Alzheimer e altre demenze).

Il Corso avrà luogo presso il Polo Bibliotecario Comunale “Raffaele Mattioli” Via Aragona, 26 - Vasto.

Gli incontri inizieranno martedì 5 maggio dalle ore 18 alle 19,30 e continueranno nei giorni 12 - 19 - 26 maggio alla stessa ora.

A chiusura del Corso i partecipanti riceveranno un Attestato di Partecipazione.

Per l’iscrizione telefonare al nr. 348-8120803 (ore 15 – 19) o inviare una mail a: alzheimervasto@gmail.com.

Qualsiasi informazione relativa all’Associazione AVI si trova nella pagina web www.alzheimervasto.it.

La Presidente Avv. Maria Molino

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