Il Vescovo Bruno Forte alla benedizione dei Taralli in onore di San Vitale a San Salvo

Sono entrati ufficialmente nel vivo i solenni festeggiamenti in onore di San Vitale Martire a San Salvo, attraverso la benedizione dei Taralli nei locali in uso al Comitato Feste 2026 da parte dell'Arcivescovo Mons. Bruno Forte affiancato dal parroco della Chiesa San Giuseppe don Raimondo Artese.
Nel suo intervento Mons. Forte, ha ricordato la tradizione della preparazione dei Taralli, e come essi, possono diventare cibo di sostentamento per le persone bisognose.
Al termine, si ne snodata una piccola processione, dove i membri del Comitato Feste hanno portato i grandi taralli preparati e confezionati dai forni cittadini nella Chiesa San Giuseppe per la Santa Messa.
In serata, in Piazza Papa Giovanni XXIII, c'Ã¨ stato il suggestivo concerto degli Eclipse con il loro Pink Floyd Tribute, celebrando mezzo secolo di carriera dei Pink Floyd.
Fotoservizio a cura di Nicola Palma Ucci e Lorenzo Saturni