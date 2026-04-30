Vasto celebra il ruolo delle donne a 80 anni dalla Costituente

«Il 2 giugno 1946 nasceva la Repubblica Italiana e, con essa, veniva eletta l’Assemblea Costituente che avrebbe redatto la Costituzione. La Città del Vasto celebrerà questo importante anniversario che costituisce uno snodo fondamentale della nostra storia recente che va pienamente valorizzato insieme al sacrificio di quanti ne hanno accompagnato il suo coraggioso compiersi».
Con queste parole il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta hanno annunciato una serie di eventi pubblici che avranno luogo nella giornata di giovedì 30 aprile, promossi dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Centro Italiano Femminile, con l’Associazione di Promozione Sociale ‘Lo Spazio per tutti’ operante presso la Rete Culturale della Città del Vasto e con gli Istituti d'Istruzione Superiori "Mattioli", Palizzi-Mattei" e "Pantini-Pudente".
La mattinata sarà aperta alle ore 09:30, presso l’Auditorium dell’Ufficio Attività Culturali di Via Michetti, con un evento dal titolo “Il ruolo delle donne in Italia dalla Ricostruzione agli anni ‘60”. Nel corso dell’iniziativa, moderata dalla giornalista Paola Cerella, riservata agli studenti degli Istituti Superiori della città, verranno presentati i lavori che gli stessi hanno curato e seguiranno le relazioni di Francesca Russo, docente ordinaria di Storia del pensiero politico dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli e presidente dell’Associazione Italiana di Storia del pensiero politico nonché del Comitato Scientifico della Fondazione ‘Nilde Iotti’, e di Ilaria Generoso, consigliera nazionale del C.I.F. e funzionario giuridico del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
A seguire, presso la Sala Mattioli di Corso de Parma, verrà inaugurata la mostra “Storie di donne”, curata dagli Istituti Superiori della Città, che sarà visitabile ogni giorno fino al 10 maggio, dalle ore 17:30 alle ore 19:30. «Attraverso il percorso evocativo che vede la donna protagonista attiva – ha dichiarato Antonietta Della Rocchetta, presidente del C.I.F. di Vasto – si evidenzieranno i progressi più significativi che hanno segnato il rinnovamento politico, economico, culturale e sociale dal dopoguerra agli anni ’60. Si sottolineeranno, inoltre, la rilevanza di alcune Madri Costituenti e la nascita delle prime associazioni femminili del Paese. Esprimiamo profonda gratitudine alle comunità scolastiche che hanno accettato il nostro invito, producendo con creatività materiale di approfondimento al tema e all’intera organizzazione: siamo certi che per formare cittadini responsabili sia centrale coinvolgere le giovani generazioni, educandole a conoscere il passato per approdare, insieme, nel futuro con consapevolezza e coraggio».
Nel pomeriggio, alle ore 18:00, sempre presso l’Auditorium dell’Ufficio Attività Culturali di Via Michetti, la cittadinanza è invitata ad un secondo importante momento che vedrà la partecipazione di Francesca Russo focalizzarsi sull’argomento “A ottant’anni dalla fondazione della Repubblica Italiana: donne e Costituzione”. Modererà la giornalista Paola Cerella, componente della Rete Culturale della Città del Vasto.
«Questo percorso culturale – hanno aggiunto l’assessore Nicola Della Gatta e il presidente dell’A.P.S. ‘Lo Spazio per tutti’, Rocco Di Scipio – vuole riflettere sulle meravigliose pagine di libertà, di pace e di diritti scritte dalle donne per la rinascita della nostra comunità nazionale; valori e sfide ben lungi dall’essere un traguardo raggiunto e stabile. Queste donne, spesso silenziate dalla storia, ci hanno lasciato una lezione vivente di bella politica, quella del Bene Comune che costruisce alleanze e un legame costante con la vita delle persone. Per questo devono essere riconosciute come Madri autorevoli della nostra Repubblica e punti di riferimento irrinunciabili per il nostro futuro».