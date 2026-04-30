Vasto celebra il ruolo delle donne a 80 anni dalla Costituente

«Il 2 giugno 1946 nasceva la Repubblica Italiana e, con essa, veniva eletta l’Assemblea Costituente che avrebbe redatto la Costituzione. La Città del Vasto celebrerà questo importante anniversario che costituisce uno snodo fondamentale della nostra storia recente che va pienamente valorizzato insieme al sacrificio di quanti ne hanno accompagnato il suo coraggioso compiersi».

Con queste parole il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta hanno annunciato una serie di eventi pubblici che avranno luogo nella giornata di giovedì 30 aprile, promossi dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Centro Italiano Femminile, con l’Associazione di Promozione Sociale ‘Lo Spazio per tutti’ operante presso la Rete Culturale della Città del Vasto e con gli Istituti d'Istruzione Superiori "Mattioli", Palizzi-Mattei" e "Pantini-Pudente".

La mattinata sarà aperta alle ore 09:30, presso l’Auditorium dell’Ufficio Attività Culturali di Via Michetti, con un evento dal titolo “Il ruolo delle donne in Italia dalla Ricostruzione agli anni ‘60”. Nel corso dell’iniziativa, moderata dalla giornalista Paola Cerella, riservata agli studenti degli Istituti Superiori della città, verranno presentati i lavori che gli stessi hanno curato e seguiranno le relazioni di Francesca Russo, docente ordinaria di Storia del pensiero politico dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli e presidente dell’Associazione Italiana di Storia del pensiero politico nonché del Comitato Scientifico della Fondazione ‘Nilde Iotti’, e di Ilaria Generoso, consigliera nazionale del C.I.F. e funzionario giuridico del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.