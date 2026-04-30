Sfilata di Trattori e Carri Agricoli, appuntamento a Cupello

In occasione del Cynara-Festival del Carciofo di Cupello, il Comitato Trattoristi Cupello, con il Patrocinio del Comune di Cupello, organizza per il 1Â° maggio 2026 un evento speciale che unisce memoria, lavoro e orgoglio agricolo: una sfilata di trattori e carri agricoli per le vie del paese, portando con sÃ© il simbolo del legame autentico tra la terra e la sua gente.



La sfilata, giunta all'ottava edizione, organizzata per rendere omaggio a tutti coloro che ogni giorno lavorano con passione e dedizione la terra, vuole celebrare il cuore pulsante dell'identitÃ cupellese: l'agricoltura.



In particolare, sarÃ un momento per esaltare il lavoro dei contadini, degli agricoltori e dei produttori locali, protagonisti silenziosi ma fondamentali per l'economia e la cultura del nostro territorio.



Il protagonista assoluto sarÃ lui: il celebre Carciofo Mazzaferrata, eccellenza locale che da generazioni rappresenta il simbolo dell'agricoltura cupellese.



I trattori sfileranno tra la curiositÃ dei cittadini e l'entusiasmo dei visitatori, creando un ponte tra passato e presente, tra tradizione e innovazione.



L'appuntamento Ã¨ fissato per la mattina del 1Â° maggio, con partenza da Montalfano alle ore 9.30 presso Piazza Giovanni Paolo II, per l'accoglienza e l'allestimento dei carri, a cui seguirÃ il raduno in Via Alcide De Gasperi alle ore 10.30, e la sfilata per le vie del paese e arrivo in Piazza Garibaldi alle ore 12.30, per un momento istituzionale con il saluto delle autoritÃ e la benedizione del parroco.



Al termine si terrÃ il pranzo presso lo stand del Cynara.



L'Amministrazione comunale e il Comitato organizzatore invitano tutti a partecipare a questa giornata speciale, per rendere omaggio alla terra, al lavoro, alla comunitÃ e al Carciofo Mazzaferrata.