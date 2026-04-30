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"CosÃ¬ Ã¨ (se vi pare)" di Luigi Pirandello in scena al Teatro Madonna dell'Asilo di Vasto

redazione
Appuntamenti
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Il confine sottile tra realtÃ  e finzione, tra follia e saggezza, si appresta a scuotere il pubblico vastese.

Sabato 2 maggio 2026, alle ore 19:00, il sipario del Teatro Madonna dellâ€™Asilo si alzerÃ  su uno dei capolavori assoluti del teatro del Novecento: "CosÃ¬ Ã¨ (se vi pare)" di Luigi Pirandello.

Lo Spettacolo

Scritta nel 1917, l'opera rappresenta il manifesto della filosofia pirandelliana. La vicenda si snoda attorno allâ€™arrivo in una cittadina di provincia del signor Ponza e della suocera, la signora Frola. Il mistero che avvolge la vita della moglie di Ponza scatena la curiositÃ  morbosa dei vicini, dando vita a unâ€™indagine frenetica che sfocia nel grottesco.

Chi Ã¨ davvero la signora Ponza? La figlia della signora Frola o la seconda moglie del signor Ponza? La risposta, come suggerisce il celebre titolo, rimane sospesa nell'impossibilitÃ  di conoscere una veritÃ  oggettiva.

La messa in scena della Compagnia Teatro Sperimentale della Torre propone una lettura moderna del dramma, sottolineando lâ€™attualitÃ  del tema della "maschera" in unâ€™epoca dominata dallâ€™apparenza e dal giudizio social.

Informazioni Utili

  • Data: Sabato 2 maggio 2026
  • Orario: Apertura porte ore 18:45 | Inizio spettacolo ore 19:00
  • Luogo: Teatro Madonna dellâ€™Asilo, Via Madonna dell'Asilo, 13 Vasto
  • Ingresso:  libero

Per info: telefono: 331-6022378

email: teatrosperimentaledellatorre@gmail.com

Sito Web: www.teatrosperimentaledellatorre.it


 

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