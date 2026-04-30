"CosÃ¬ Ã¨ (se vi pare)" di Luigi Pirandello in scena al Teatro Madonna dell'Asilo di Vasto

Il confine sottile tra realtÃ e finzione, tra follia e saggezza, si appresta a scuotere il pubblico vastese.
Sabato 2 maggio 2026, alle ore 19:00, il sipario del Teatro Madonna dellâ€™Asilo si alzerÃ su uno dei capolavori assoluti del teatro del Novecento: "CosÃ¬ Ã¨ (se vi pare)" di Luigi Pirandello.
Lo Spettacolo
Scritta nel 1917, l'opera rappresenta il manifesto della filosofia pirandelliana. La vicenda si snoda attorno allâ€™arrivo in una cittadina di provincia del signor Ponza e della suocera, la signora Frola. Il mistero che avvolge la vita della moglie di Ponza scatena la curiositÃ morbosa dei vicini, dando vita a unâ€™indagine frenetica che sfocia nel grottesco.
Chi Ã¨ davvero la signora Ponza? La figlia della signora Frola o la seconda moglie del signor Ponza? La risposta, come suggerisce il celebre titolo, rimane sospesa nell'impossibilitÃ di conoscere una veritÃ oggettiva.
La messa in scena della Compagnia Teatro Sperimentale della Torre propone una lettura moderna del dramma, sottolineando lâ€™attualitÃ del tema della "maschera" in unâ€™epoca dominata dallâ€™apparenza e dal giudizio social.
Informazioni Utili
- Data: Sabato 2 maggio 2026
- Orario: Apertura porte ore 18:45 | Inizio spettacolo ore 19:00
- Luogo: Teatro Madonna dellâ€™Asilo, Via Madonna dell'Asilo, 13 Vasto
- Ingresso: libero
Per info: telefono: 331-6022378
email: teatrosperimentaledellatorre@gmail.com
Sito Web: www.teatrosperimentaledellatorre.it