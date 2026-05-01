'La Diomedea' al centro di Vasto: in ottocento alla corsa del Priimo Maggio

Fa centro, ancora una volta, ‘La Diomedea‘ a Vasto.

La mattinata festiva del Primo Maggio è stata nuovamente contraddistinta, al centro della città, dall’organizzazione della corsa che vede in prima linea la Podistica Vasto, con il supporto del Comune e del main sponsor Avis.

Sono stati 800 gli iscritti, quasi 400 per la competitiva e gli altri tra non competitiva, camminata e gare per le categorie giovanili, a conferma del buon lavoro portato avanti dal gruppo che, da 3 anni a questa parte, ha voluto riproporre un evento sportivo che per tanti anni ha caratterizzato la mattina della giorno della Festa del Lavoro a Vasto. Il tutto con la fattiva e contagiosa collaborazione di diverse associazioni e realtà locali.

“La presenza sempre più numerosa di partecipanti – ha commentato il sindaco Francesco Menna, che ha dato il via, in piazza Rossetti, alla partenza della gara competitiva su un percorso di 9,2 chilometri – testimonia quanto la Diomedea a Vasto sia un evento che riesce ad unire sport e socialità. Anno dopo anno l’iniziativa cresce non solo nei numeri ma anche nell’entusiasmo e nel coinvolgimento. Un traguardo importante che rende orgogliosa l’intera comunità. Complimenti a tutti coloro che con impegno costante hanno garantito un’attenta organizzazione”.

Per l’aspetto sportivo primo classificato, in ambito maschile, Lorenzo Dell’Orefice (Atletica Vomano), già vincitore della passata edizione, che ha preceduto sul traguardo Domenico Campitelli (Mistercamp Castelfrentano) e Alessio Bisogno (Mistercamp Castelfrentano).

Tra le donne è Monica Foglia a primeggiare, pure per lei il ‘bis’ dopo il successo del 2025, davanti ad Alessia Tartaglia (Mistercamp Castelfrentano) e ad Antonia Falasca (Podistica Vasto).

Per le squadre con maggior numero di runners, infine, primo posto alla Podistica San Salvo, seguita da Atletica Solidale San Salvo e Lupi d’Abruzzo.