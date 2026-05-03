'La guida in stato di... consapevolezza!', sicurezza stradale al centro dell'attenzione

Grande partecipazione al service Lions “La guida in stato di… consapevolezza!”: i giovani protagonisti della sicurezza stradale

Un’Aula Magna attenta e partecipe ha accolto il service promosso dal Lions Club San Salvo dal titolo “La guida in stato di… consapevolezza!”, un’iniziativa dedicata ai giovani e alla promozione della sicurezza stradale.

L’incontro, ospitato presso l’I.P.S.I.A. dell’Istituto Omnicomprensivo “Mattioli-D’Acquisto”, ha coinvolto numerose classi in un momento di formazione e confronto diretto con esperti provenienti dal mondo delle istituzioni, delle forze dell’ordine e delle professioni.

Dopo i saluti istituzionali, tra cui quelli del sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, i relatori hanno affrontato il tema della sicurezza stradale da più punti di vista – giuridico, psicologico e operativo – offrendo ai ragazzi strumenti concreti per comprendere i rischi legati a comportamenti imprudenti e per sviluppare una maggiore responsabilità alla guida.

Di particolare rilievo l’intervento della dott.ssa Miriam Manfrin, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, che ha contribuito ad approfondire gli aspetti legali e le conseguenze delle condotte scorrette alla guida.

All’iniziativa hanno preso parte attiva anche i soci Lions Lorenzo Di Meco, in qualità di moderatore dell’incontro, ed Emanuele Ciuffi, che con i loro contributi hanno arricchito il dibattito, rendendolo ancora più vicino e comprensibile ai giovani presenti.

Fondamentale il contributo della dirigente scolastica, Annarosa Costantini, che ha sottolineato: “La scuola ha il compito di educare non solo al sapere, ma anche al saper vivere. Incontri come questo rappresentano un’occasione preziosa per accompagnare i nostri studenti verso scelte consapevoli, rendendoli cittadini responsabili e attenti alla sicurezza propria e altrui.”

Soddisfazione espressa anche dal presidente del Lions Club San Salvo, Virginio Di Pierro: “Questo service nasce dalla volontà di parlare ai giovani con un linguaggio diretto e concreto. La sicurezza stradale non è solo rispetto delle regole, ma cultura della vita. Vedere tanta partecipazione e interesse ci conferma quanto sia fondamentale continuare su questa strada, facendo rete tra scuola, istituzioni e associazioni.”

Il Lions Club San Salvo rinnova così il proprio impegno nel promuovere iniziative di valore sociale, con particolare attenzione alle nuove generazioni, nella convinzione che educare oggi significhi costruire un futuro più sicuro e consapevole per tutti.



