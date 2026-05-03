SanitÃ  tra tagli e riorganizzazioni: il 'caso Molise' impone riflessioni anche per l'Abruzzo

Le notizie che stanno emergendo in queste ore attraverso la stampa sul nuovo piano operativo sanitario 2026â€“2028 del Molise impongono una riflessione attenta e non piÃ¹ rinviabile.

Il documento, adottato nellâ€™ambito del piano di rientro, ridisegna in modo significativo la rete sanitaria regionale, orientandola verso una logica di centralizzazione dellâ€™offerta. Entrando nel merito, le misure previste non sono neutre: chiusura del punto nascita di Isernia, disattivazione dellâ€™emodinamica a Termoli, riconversione dellâ€™ospedale di Agnone in ospedale di comunitÃ , con mantenimento di un punto di primo intervento, e concentrazione delle funzioni piÃ¹ complesse su Campobasso.

Si tratta di scelte motivate da esigenze di equilibrio finanziario e di adeguamento agli standard nazionali, che finiscono per tradursi in un arretramento dei servizi nei territori e nelle aree interne. In questo quadro, alcune ricostruzioni giornalistiche evidenziano come anche il sistema della sanitÃ privata accreditata e convenzionata possa essere chiamato a contribuire al piano di rientro.

Quanto sta emergendo richiama dinamiche giÃ osservate in altre realtÃ sottoposte a piani di rientro e apre inevitabilmente una riflessione anche per lâ€™Abruzzo, dove il Programma Operativo 2026â€“2028 risulta orientato al riequilibrio dei conti attraverso misure di contenimento della spesa e revisione dei rapporti con il sistema accreditato.

In questo scenario, il sistema della sanitÃ accreditata e convenzionata â€” tra Abruzzo e Molise â€” garantisce occupazione a circa 9.000 operatori tra strutture accreditate e convenzionate ospedaliere (cliniche private) e strutture socio-sanitarie, quali RSA ed ex art. 26. Tuttavia, allâ€™interno di questo comparto permangono rilevanti criticitÃ legate al mancato rinnovo dei contratti collettivi nazionali. In particolare, i contratti della sanitÃ ospedaliera accreditata (ARIS e AIOP) risultano fermi da oltre 8 anni, mentre quelli del comparto socio-sanitario (ARIS RSA e AIOP RSA ex art. 26) non vengono rinnovati da circa 14 anni. Si tratta di una condizione non piÃ¹ sostenibile, che sta determinando un progressivo impoverimento delle lavoratrici e dei lavoratori, con effetti concreti in termini di perdita di attrattivitÃ del settore, aumento del turnover e crescente difficoltÃ nel reperimento di personale qualificato. A ciÃ² si aggiunge una criticitÃ strutturale: le strutture socio-sanitarie operano in regime di tetti di spesa, con budget predeterminati e non adeguabili alla domanda assistenziale, e con rette ferme da molti anni. Diversamente, nella sanitÃ ospedaliera il finanziamento Ã¨ in parte correlato ai volumi di attivitÃ . In territori come Molise e Abruzzo, caratterizzati da un elevato indice di invecchiamento, la tenuta del sistema sanitario non puÃ² prescindere da una programmazione che tenga conto della crescente domanda di assistenza per la popolazione fragile.

Per queste ragioni, appare necessario avviare con urgenza un confronto istituzionale sul futuro del settore. Si rivolge un appello al presidente Marco Marsilio e allâ€™assessore alla SanitÃ Nicoletta VerÃ¬ affinchÃ© venga istituito un tavolo permanente con organizzazioni sindacali e associazioni di categoria, per garantire sostenibilitÃ , occupazione e qualitÃ dei servizi.

Daniele Leone

Infermiere coordinatore provinciale SanitÃ accreditata e convenzionata Fp Cgil Chieti