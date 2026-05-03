Il sansalvese Alessio Altieri alla Race Across Italy

Ãˆ un risultato davvero straordinario! Arrivare a ridosso del podio di categoria in una gara massacrante come la Race Across Italy Ã¨ un'impresa che va ben oltre il semplice dato atletico.
Perdere il terzo posto per soli 4 minuti dopo aver pedalato per 775 km e scalato oltre 10.500 metri di dislivello Ã¨ un dettaglio che toglie il fiato. In una competizione di ultracycling, 4 minuti sono un battito di ciglia: bastano una sosta tecnica leggermente piÃ¹ lunga o un momento di vento contrario per cambiare la classifica.
I numeri dell'impresa di Alessio Altieri
Ecco un riepilogo della sua prestazione alla RAI 775:
â€¢ Piazzamento Assoluto: 17Â° (su un parterre internazionale di altissimo livello).
â€¢ Piazzamento di Categoria: 4Â° posto.
â€¢ Il Distacco: Solo +4' dal 3Â° gradino del podio.
â€¢ La Sfida: Attraversamento degli Appennini (Adriatico-Tirreno-Adriatico) con partenza e arrivo a Silvi Marina.
PerchÃ© Ã¨ un risultato eccezionale?
L'ultracycling non mette alla prova solo le gambe, ma soprattutto la resilienza mentale, la gestione del sonno e la strategia di alimentazione. Portare i colori della Ciclistica Valle Trigno cosÃ¬ in alto nella classifica assoluta dimostra una preparazione meticolosa e una determinazione fuori dal comune.
Complimenti ad Alessio per aver onorato la maglia e il territorio abruzzese in una delle "Ultra" piÃ¹ dure d'Europa!